Weltweit gestiegene Nachfrage nach Automatisierung von Kundenaufträgen: Conexiom verzeichnet Rekordwachstum

Die führende Automatisierungsplattform verzeichnete eine Rekordzahl an Kunden, verdoppelte die Mitarbeiterzahl und sicherte sich die Finanzierung durch das führende Wachstumskapitalunternehmen ICONIQ Capital.

VANCOUVER, British Columbia, 4. März 2021 /PRNewswire/ -- Conexiom, der führende Anbieter von Lösungen zur Automatisierung der Verarbeitung von Kundenaufträgen und Rechnungen, hat heute ein Rekordwachstum bei Umsatz, Mitarbeitern und Kunden bekannt gegeben – trotz der Auswirkungen der Pandemie auf das globale Geschäft. Conexiom meldete außerdem einen Rekordwert beim Net Promoter Score (NPS) von 72 und signalisierte damit sein anhaltendes Engagement für mehr Zufriedenheit und erfolgreiche Geschäftsergebnisse für Kunden.

„Von all unseren Erfolgen im Jahr 2020 macht ich der NPS-Wert von 72 ganz besonders stolz", erklärte Ray Grady, Präsident und CEO von Conexiom. Ein NPS von 72 ist in der Softwarebranche mehr als selten. Diese Bewertung spiegelt wirklich den Wert wider, den unsere Teams für Produkte und Kundenerfolg täglich liefern. Unsere Kunden wissen, dass sie Conexiom vertrauen können, wenn es darum geht, ihre Geschäftsziele zu erreichen, die Kapitalrentabilität übertreffen und ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten."

Branchenführende Hersteller und Distributoren wie Chevron, HP und Bunzl haben sich 2020 für die Automatisierungsplattform von Conexiom entschieden, um die Geschäftsstabilität während der Pandemie aufrechtzuerhalten und eine kontinuierliche, beispiellose betriebliche Effizienz zu erzielen, die Kosten und Fehler reduziert und den Kundenservice verbessert.

Conexiom hat es sich zur Aufgabe gemacht, die teure, zeitaufwändige und fehleranfällige manuelle Bearbeitung von Kundenaufträgen und Rechnungen zu eliminieren. Kleine und große Unternehmen benötigen eine Automatisierungsplattform wie Conexiom, um manuelle Eingaben und Genehmigungen bei der Auftragserfassung abzuschaffen und komplexe, unstrukturierte Daten in berührungslose, strukturierte Daten umzuwandeln, die 100 % präzise sind und nahtlos in das ERP-System des Kunden geliefert werden.

Mit manuellen B2B-Kundenaufträgen in Höhe von über 15 Billionen USD allein in den USA, Nordamerika und Europa pro Jahr ist diese Gelegenheit zur Automatisierung von Kundenaufträgen nicht unbemerkt geblieben. Aufgrund dieser wachsenden Chance hat ICONIQ Capital im vergangenen Sommer 40 Millionen USD als strategische Wachstumsinvestition in Conexiom investiert.

„2020 war sicherlich ein einzigartiges und lohnendes Jahr für Conexiom, da wir in den schwierigsten Zeiten mit Großhändlern und Herstellern weltweit zusammengearbeitet haben", so Grady. „Wir glauben, dass das Wachstum, das wir trotz der anhaltenden Pandemie verzeichnet haben, die Auswirkungen einer speziell entwickelten Plattform für die Automatisierung von Kundenaufträgen und Rechnungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens sowie auf die Erfahrung, die sie den Kunden bieten, unterstreicht."

Die Dynamik von Conexiom beruht auf einem produktiven Jahr 2020, das mit der Einstellung Gradys im Februar begonnen hat. Seitdem hat das Unternehmen sein Führungsteam strategisch ausgebaut. Zu den wichtigsten Mitarbeitern gehören Bob Burns, Chief Financial Officer, Judd Marcello, Executive Vice President und Chief Marketing Officer, Justin Finnegan, Executive Vice President of Services, John Cadigan, Vice President für Cloud-Betrieb und Chief Security Officer, Dominic Aelberry, Vice President für Vertrieb in der EMEA-Region sowie Erik Severinghaus, Executive Vice President für Unternehmensentwicklung.

Insgesamt hat sich die Größe des Conexiom-Teams im Jahr 2020 verdoppelt, und eine Verlangsamung dieses Prozesses ist nicht in Sicht. Conexiom plant, die Anzahl der Mitarbeiter auch in diesem Jahr zu erhöhen und konzentriert sich dabei insbesondere auf Stellen die einen höheren Mehrwert für die Kunden bieten, wie z. B. Maschinenbau, Kundenbetreuung und Dienstleistungsbilanz.

Das Unternehmen kündigte kürzlich eine strategische Expansion im EMEA-Raum mit Aelberry an der Spitze sowie eine neue Salesforce-Integration, Conexiom for Salesforce Service Cloud und B2B Commerce, an, die jetzt in Salesforce AppExchange verfügbar ist. Zusätzlich zur Integration von Conexiom in Salesforce bietet Conexiom auch eine robuste Integrationsplattform mit vorgefertigten Lösungen für führende ERP-Anbieter, darunter Epicor und SAP.

Conexiom hat sich einen Namen als führende Plattform für Kunden gemacht, die komplexe und geschäftskritische Handelsdokumente wie Ausschreibungen, Kundenaufträge, AP-Dokumente, Lieferavis, SPA, Steuerbescheinigungen und mehr vollständig automatisieren möchten. G2 hat Conexiom kürzlich den Status „High Performer" in der Kategorie „Auftragsverwaltung" seiner Winterbewertungen verliehen.

„Der größte Vorteil, den das Jahr 2020 und die Pandemie mit sich gebracht haben, ist die digitale Transformation als geschäftliche Notwendigkeit – sie ist jetzt nicht mehr nur Hoffnung oder Wunschgedanke", erklärte Grady. „Zunehmend wenden sich globale und bekannte regionale Hersteller und Händler Conexiom zu, da sie erkannt haben, dass es jetzt an der Zeit ist, ihre Geschäftsprozesse zu modernisieren und zu automatisieren."

Informationen zu Conexiom

Die SaaS-Automatisierungsplattform von Conexiom macht manuelle Eingaben und Genehmigungen im Auftragsabwicklungsprozess überflüssig, indem sie 100 % präzise, berührungslose Dokumente aus komplexen, unstrukturierten Daten generiert und nahtlos in das ERP-System überträgt. Hersteller und Distributoren auf der ganzen Welt, darunter Grainger, Genpak, Prysmian, Rexnord, USESI und Compugen, setzen auf Conexiom, um Effizienz, Geschwindigkeit und Genauigkeit zu optimieren, ihre Rentabilität zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern und dabei unnötige Kosten durch manuelle Prozesse zu vermeiden.

Conexiom hat seinen Sitz in Vancouver, British Columbia, und unterhält Niederlassungen in Kitchener, Ontario, London, England und Chicago, Illinois. Weitere Informationen finden Sie auf Conexiom.com.

