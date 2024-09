Wiser Technology nimmt 12,6 Millionen Euro durch IPO auf

Wiser Technology plant die Ausgabe von bis zu 4 096 711 neuen Aktien zu einem Ausgabepreis von 3,07 Euro je Aktie. Bei vollständiger Zeichnung wird diese Kapitalerhöhung 12,6 Millionen Euro einbringen und die Gesamtzahl der Aktien des Unternehmens auf 16 386 844 erhöhen.

Sofia International Securities wurde zum Lead Arranger für dieses Angebot ernannt.

Seit Anfang 2023 hat Wiser durch einen Börsengang an der BSE mehr als 14,3 Millionen Euro eingenommen. Die Kapitalerhöhung ermöglichte sechs Übernahmen, die den konsolidierten Pro-forma-Umsatz des Unternehmens in der ersten Hälfte dieses Jahres auf 13,8 Millionen Euro ansteigen ließen - eine Steigerung um mehr als das Neunfache im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

„Wir freuen uns über das beträchtliche Interesse von Investoren, die bereits fast 11 Millionen Euro zugesagt haben", sagte Kosta Jordanov, Geschäftsführer von Wiser. „Der Erlös aus dieser Kapitalerhöhung wird für Übernahmen in Westeuropa und zur Deckung der Überbrückungsfinanzierung für die Übernahme von Digital Lights Anfang des Jahres verwendet", so Jordanov weiter.

Das Management von Wiser lädt die Investorengemeinschaft zu einem offenen Treffen am 11. September 2024 um 16 Uhr im Hyatt Regency Sofia Hotel ein. Auf dem Treffen werden weitere Einzelheiten zu den strategischen Plänen des Unternehmens sowie zu den Zielen und Parametern der bevorstehenden Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, direkt mit dem Managementteam in Kontakt zu treten. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt und steht allen Interessierten nach einer Anmeldung [hier] offen. Zusätzlich wird die Veranstaltung live auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens gestreamt.

Informationen zu Wiser Technology

Wiser Technology (BSE: BNR) entwirft, entwickelt und betreibt fortschrittliche unternehmenskritische Softwarelösungen für weltweit führende Unternehmen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden in den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Telekommunikation und Finanzdienstleistungen technologische Innovationen, umfassendes Fachwissen und hervorragende technische Leistungen.

Wiser Technology bietet außergewöhnliche Dienstleistungen von seinen mehreren Lieferzentren in Bulgarien, Griechenland und Serbien aus an, mit einem Team von über 400 führenden Software-Ingenieuren und Informatikern. Das Unternehmen wendet ISO 9001/20001/27001, NATO AQAP 2110/2210 und TISAX-zertifizierte Prozesse an. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sofia, Bulgarien, ist an der BSE notiert und betreibt ein US-Beratungsbüro in New York.

