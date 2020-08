Xi'an etabliert den „Mayor's Special Award" zur Förderung von Innovation und Entwicklung fortschrittlicher Fertigung

XI'AN, China, 10. August 2020 /PRNewswire/ -- Am 5. August fand in der Stadt Xi'an die Verleihungszeremonie für den „Mayor's Special Award" (Sonderpreis des Bürgermeisters) statt, mit dem laut der Stadtverwaltung von Xi'an herausragende Beiträge zur Entwicklung von Xi'an gewürdigt werden sollen. Bei der Veranstaltung wurden 20 „Mayor's Special Award"-Gewinner und 30 „Mayor's Special Award Nominee Award"-Gewinner geehrt. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie würdigte Xi'an die herausragenden Unternehmer, die herausragende Beiträge zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und zur Bauwirtschaft geleistet haben.

Zu den 50 Unternehmern und Teams, die als Gewinner ausgezeichnet wurden, gehören entweder fortschrittliche Produktionsunternehmen wie BYD Company Ltd., Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd., Shaanxi Fast Auto Drive Co., Ltd. oder Kultur- und Tourismusunternehmen wie Datang Everbright City Management and Operation Team, Shaanxi Changhenge Performing Arts and Culture Co., Ltd. und andere. Dabei ist zu erwähnenswert, dass Asgar Rangoonwala als President von Xi'an Janssen, einem multinationalen pharmazeutischen Unternehmen, das seit 35 Jahren in Xi'an verwurzelt ist, diese Ehre erhielt. Er sagte in einem späteren Interview: „Die Entwicklung von Xi'an Janssen profitiert von Xi'ans kontinuierlicher Optimierung der Investitionsdienstleistungen und des Geschäftsumfelds, was das Vertrauen von Xi'an Janssen, in Xi'an Wurzeln zu schlagen und für China gute Dienste zu leisten, weiter stärkt."

In der ersten Hälfte dieses Jahres hat sich Xi'an durch die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, während es gleichzeitig für Pandemieprävention und -bekämpfung sorgte, bei drei wichtigen Wirtschaftsindikatoren auf Platz 1 unter den chinesischen Unterprovinzstädten platziert. Diese Indikatoren betreffen BIP-Wachstumsrate, die Wachstumsrate der industriellen Wertschöpfung von Großunternehmen und die Wachstumsrate der Anlageinvestitionen. Diese Leistung verdankt Xi'an Zehntausenden von Unternehmen und Unternehmern in dieser Stadt sowie ihrer offenen und integrativen Entwicklungsphilosophie.

Wang Hao, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Provinzausschusses der CPC Shaanxi und Sekretär des Stadtausschusses der CPC Xi'an, sagte, dass Xi'an danach streben werde, ein erstklassiges Geschäftsumfeld zu schaffen, die umsichtigsten, zuvorkommendsten und aufrichtigsten Dienstleistungen anzubieten und ein klares Leitprinzip der Achtung, Pflege und Unterstützung von Unternehmern zu etablieren, damit diese ein Ehrenbewusstsein haben, sich in einer hohen sozialen Position befinden und materielle Vorteile erhalten.

Über einen sehr langen Zeitraum in der Geschichte stellte Xi'an, eine antike Stadt im Westen Chinas, stets Chinas Handels- und Geschäftszentrum dar. Die Stadt war auch das Zentrum der Weltwirtschaft vor der industriellen Revolution. Zwar haben sich die Zeiten in den letzten paar Tausend Jahren verändert, aber diese antike Stadt hat ihre volle Vitalität und starke Entwicklungsdynamik stets beibehalten.

Der „Mayor's Special Award" ist eine besondere Auszeichnung, die im April dieses Jahres von Xi'an ins Leben gerufen wurde, um Unternehmer, Teams und Einzelpersonen weiter zu ermutigen, sich auf die fortschrittliche Fertigungsindustrie und den Kulturtourismus zu konzentrieren, um eine wirtschaftlich starke Stadt aufzubauen. Der Preis kann von einer Vielzahl von Unternehmen beantragt werden, wie z. B. von industriellen Systembauern, innovationsgetriebenen Unternehmen und solchen, die große Investitionen anziehen und bedeutende Projekte durchführen. Damit soll der Aufbau des modernen Industriesystems von Xi'an und der nationalen Zentralstadt in China gefördert werden. Einzelpersonen und Teams, die den „Mayor's Special Award" gewinnen, erhalten einen Geldpreis in Höhe von 500.000 CNY.

