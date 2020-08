Xi'an establece el "Premio Especial del Alcalde" para alentar la innovación y el desarrollo de la fabricación avanzada

XI'AN, China, 10 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- El 5 de agosto se llevó a cabo en Xi'an la ceremonia de entrega del "Premio Especial del Alcalde", destinado a reconocer contribuciones sobresalientes al desarrollo de la ciudad, según el Gobierno Popular Municipal de Xi'an. En el evento se dieron a conocer los 20 ganadores del "Premio Especial del Alcalde" y los 30 ganadores del "Premio por Nominado al Premio Especial del Alcalde". Mediante una gran ceremonia, Xi'an rindió tributo a los sobresalientes emprendedores que han hecho contribuciones destacadas a la construcción y al desarrollo económico y social.

Entre los 50 emprendedores y equipos nombrados como ganadores se encuentran empresas de fabricación avanzada como BYD Company Ltd., Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. y Shaanxi Fast Auto Drive Co., Ltd, así como también empresas dedicadas a la cultura y el turismo como Datang Everbright City Management and Operation Team y Shaanxi Changhenge Performing Arts and Culture Co., Ltd., entre otras. Entre los que recibieron este honor merece destacarse a Asgar Rangoonwala, presidente de Xi'an Janssen, una empresa farmacéutica multinacional que ha estado enraizada en Xi'an durante 35 años. Posteriormente, él dijo en una entrevista: "El desarrollo de Xi'an Janssen se beneficia de la continua optimización de los servicios para las inversiones y el entorno empresarial de Xi'an, algo que fortalece aún más la confianza de Xi'an Janssen en enraizarse en Xi'an y servir a China.".

En la primera mitad de este año, con su avance en el desarrollo económico y social al tiempo que trabajaba en la prevención y el control de la pandemia, Xi'an se clasificó en el puesto número uno entre las ciudades subprovinciales de China en tres importantes indicadores económicos: la tasa de crecimiento del PIB, la tasa de crecimiento del valor añadido industrial de las empresas a gran escala y la tasa de crecimiento de las inversiones en activos fijos. Estos logros fueron posibles gracias a los miles de empresas y emprendedores en esta ciudad, así como a su filosofía de desarrollo inclusivo.

Wang Hao, miembro del Comité Permanente del Comité Provincial del CPC en Shaanxi y secretario del Comité Municipal del CPC en Xi'an, señaló que Xi'an se esforzará por crear un entorno empresarial de primera clase, por proporcionar los servicios más atentos, alentadores y sinceros, y por establecer un principio rector claro de respeto, atención y apoyo a los emprendedores que les permitan tener un sentido de honor, alcanzar una alta posición social y conseguir beneficios materiales.

Durante un período histórico muy largo, Xi'an, una antigua ciudad en la región occidental de China, ha sido siempre el centro comercial y mercantil de China. Fue también el centro de la economía mundial antes de la revolución industrial. Los tiempos han cambiado a lo largo de los últimos miles de años, pero esta antigua ciudad siempre ha estado llena de vitalidad y ha mantenido un sólido impulso de desarrollo.

El "Premio Especial del Alcalde" es un premio especial que fue establecido por Xi'an este mes de abril para alentar aún más a emprendedores, equipos e individuos a enfocarse en la industria de la fabricación avanzada y en el turismo cultural para construir una ciudad económicamente potente. El premio puede concederse dentro de toda una gama de empresas, como constructores de sistemas industriales, empresas impulsadas por la innovación y aquellas que atraen a grandes inversiones y ejecutan proyectos sólidos. Se propone servir a la construcción del sistema industrial moderno de Xi'an, en calidad de ciudad central nacional en China. Las personas y equipos ganadores del "Premio Especial del Alcalde" recibirán un premio en efectivo de CNY 500.000.

Pie de foto: El 5 de agosto se llevó a cabo en Xi'an la ceremonia de entrega del "Premio Especial del Alcalde", destinado a reconocer contribuciones sobresalientes al desarrollo de la ciudad.

