MACAU, 20. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Freitag auf einer Kundgebung anlässlich des 25. Jahrestags der Rückgabe Macaus an das Mutterland und der Eröffnung der sechsten Amtszeit der Regierung der Sonderverwaltungszone Macau eine Rede gehalten.

https://german.cgtn.com/2024/12/20/ARTI1734664185319659

Xi Jinping hält Rede bei Jubiläumsfeier der Sonderverwaltungszone Macau

Xi lobte die enormen Entwicklungen in Macau seit der Rückgabe an das Mutterland im Jahr 1999. Er sagte, Macau sei ein Schatz des Mutterlandes, und die von Macau geprägte Praxis „Ein Land, zwei Systeme" sei ein großer Erfolg gewesen. Das System „Ein Land, zwei Systeme" sei kontinuierlich verbessert worden, und die nationale Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen seien wirksam gewahrt worden. Die Sonderverwaltungszone Macau habe systematisch ein Rechtssystem und Durchsetzungsmechanismen zum Schutz der nationalen Sicherheit geschaffen, die Allzuständigkeit der Zentralregierung umgesetzt und ein hohes Maß an Autonomie im Einklang mit dem Gesetz ausgeübt. Exekutive, Legislative und Judikative hätten ihre jeweiligen Aufgaben und Verantwortlichkeiten wahrgenommen. Das Prinzip „Patrioten regieren Macau" wurde in vollem Umfang verwirklicht, das demokratische politische System wurde verbessert und die Einwohner Macaus genießen mehr Rechte und Freiheiten als je zuvor in der Geschichte. Das politische und soziale Fundament des Grundsatzes „Ein Land, zwei Systeme" wurde gestärkt.

Macau habe stabile Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu mehr als 120 Ländern und Regionen aufgebaut. Als einzige Region der Welt, in der Chinesisch und Portugiesisch Amtssprachen sind, spiele Macau eine wichtige Rolle als Plattform für die Förderung der Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit zwischen China und den portugiesischsprachigen Ländern.

Xi Jinping betonte, dass man bei der Umsetzung des Systems „Ein Land, zwei Systeme" erstens an den Grundlagen von „Ein Land" festhalten und die Vorteile von „zwei Systemen" nutzen müsse. Zweitens müsse ein hohes Sicherheitsniveau aufrechterhalten und eine qualitativ hochwertige Entwicklung gefördert werden. Drittens gelte es, die einzigartigen Vorteile voll auszuschöpfen und die interne und externe Kommunikation zu stärken. Viertens sollten Grundwerte, Inklusivität und Harmonie gefördert werden.

Die neue Regierung der Sonderverwaltungszone Macau müsse sich zusammenschließen und alle Bereiche der Gesellschaft dazu bringen, Chancen zu ergreifen, entschlossen zu sein, Reformen durchzuführen, Verantwortung zu übernehmen, die Vorteile des Systems „Ein Land, zwei Systeme" besser zu nutzen und weiterhin eine neue Situation der hochwertigen Entwicklung des Systems „Ein Land, zwei Systeme" zu schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2585839/image_5019926_12296297.jpg