XING Mobility, ein Weltmarktführer bei immersionsgekühlten Batterien, gibt Investition der Kubota Corporation bekannt

TAIPEH, 20. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- XING Technology, die Dachgesellschaft von XING Mobility, ein im Jahr 2015 in Taiwan gegründetes Unternehmen für fortschrittliche Batterietechnologien, wird bis Ende 2023 die von der Kubota Corporation (TYO: 6326, im Folgenden „Kubota"), einem führenden Hersteller von Landwirtschafts- und Industriemaschinen, angeführte Serie-B-Eigenkapitalrunde abschließen. Diese strategische Investition beschleunigt Kubotas Weg zur Elektrifizierung von Maschinen und fördert die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft und darüber hinaus. Außerdem kann XING Mobility damit die Entwicklung von immersionsgekühlten Batteriesystemen vorantreiben.

XING Mobility’s Latest IMMERSIO Cell-to-Pack Battery System, The Game-Changer of Electric Vehicles And Utility Power.

Das strategische Ziel von Kubota ist es, durch die Reduzierung der CO-Emissionen seiner Landmaschinen und kleinen Baumaschinen klimaneutral zu werden. Kubota erkennt die Komplexität bei der Entwicklung von Batteriesystemen, die in rauen Umgebungen wie landwirtschaftlichen Nutzflächen und anspruchsvollen Baustellen zuverlässig mit hoher Leistung arbeiten können. Kubota hat sich weltweit nach Batteriesystemlösungen umgesehen und in XING einen herausragenden Entwicklungspartner gefunden, der sich durch sein Know-how bei der Entwicklung und Herstellung von leistungsstarken, robusten Batterielösungen auszeichnet. Dabei spielt vor allem die Nutzung der Immersionskühltechnologie eine wichtige Rolle.

XING Mobility hat die IMMERSIO-Lösung für immersionsgekühlte Batteriesysteme für Kraftfahrzeuge, Industrie- und Nutzfahrzeuge, Maschinen und Energiespeichersysteme entwickelt. Die Lösung hat strenge Sicherheitstests bestanden, einschließlich eines Sicherheitstests, bei dem drei Nägel bei 100 % Ladungszustand eingedrungen sind, was die außergewöhnliche Sicherheit und Zuverlässigkeit des aktiven thermischen Durchschlagschutzes belegt. Das patentierte System regelt die Gleichmäßigkeit der Batterietemperaturen mit Hilfe eines ausgeklügelten Wärmemanagements, das eine gleichmäßige Wärmeverteilung, Langlebigkeit und Sicherheit der Batteriezellen gewährleistet. Proaktive thermische Runaway-Kontrollen erhöhen die Sicherheit der Batterie weiter, insbesondere in Systemen mit höherer Spannung. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Systemen mit höherer Spannung spielen diese Funktionen eine entscheidende Rolle. Die Immersionskühltechnologie von XING Mobility eignet sich sowohl für Nutzfahrzeuge als auch für private und gewerbliche Energiespeichersysteme und ist damit ein entscheidender Schritt für sichere und leistungsstarke Batterieanwendungen.

„Seit 2015 steht XING Mobility an vorderster Front bei der Entwicklung der Immersionskühlbatterietechnologie für Elektrofahrzeuge", so Royce YC Hong, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von XING Mobility. „Unser Engagement hat zur Integration dieser Technologie in unseren eigenen Hochleistungs-EV und in zahlreichen elektrischen Industrie- und Nutzfahrzeugen geführt. Wir haben inzwischen die Serienproduktion für immersionsgekühlte Batteriesysteme aufgenommen. Mit diesem wichtigen Schritt werden die fortschrittlichen Batterien nicht nur kommerziell verfügbar, sondern auch für Fahrzeughersteller und Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit einsetzbar. Die strategische Investition und Partnerschaft mit Kubota sind ein Beleg für die Realisierbarkeit unserer Immersionskühltechnologie in anspruchsvollen Anwendungen und fördern unser Wachstum auf internationaler Ebene."

Matt Cheng, Gründer und der alleinige unbeschränkt haftende Gesellschafter von Cherubic Ventures, einer der ausschlaggebenden Investoren von XING Mobility, äußerte sich wie folgt: „Die Finanzierung durch Kubota eröffnet neue Möglichkeiten für die Innovationen von XING Mobility im Bereich der Immersionskühlung. Diese Investition ist ein entscheidender Schritt zur Erschließung neuer Potenziale bei Landwirtschafts- und Industriemaschinen. Bei Cherubic Ventures sind wir stolz darauf, Teil dieser bahnbrechenden Bewegung hin zu fortschrittlicher Elektrifizierung zu sein."

Informationen zu Kubota Corporation

Seit ihrer Gründung im Jahr 1890 entwickelt die Kubota Corporation Lösungen für verschiedene gesellschaftliche Herausforderungen in den Bereichen „Nahrung, Wasser und Umwelt", die je nach Epoche und Region unterschiedlich sind. Dazu gehören Wasserrohre und Umweltanlagen, die zur Verbesserung der Hygiene beitragen, sowie landwirtschaftliche Maschinen, die die Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion unterstützen. Heute ist Kubota in mehr als 120 Ländern auf der ganzen Welt tätig.

Offizielle Website: https://www.kubota.com/

Informationen zu XING Mobility

XING Mobility, ein weltweiter Pionier der Immersionskühlbatterietechnologie, wurde im Jahr 2015 in Taiwan gegründet. XING Mobility hat das weltweit einzige patentierte Batteriesystem mit Tauchkühlung entwickelt, nämlich IMMERSIO, das für eine Vielzahl von Elektrofahrzeugen und Energiespeichersystemen eingesetzt werden kann. Damit wird eine stabile und sichere Wärmemanagementlösung für Batteriesysteme geschaffen, die eine sicherere und zuverlässigere Option für die industrielle Energiewende darstellt. Mit mehr als 15 multinationalen Partnern und Kunden und mehr als 20 Projekten zur Elektrifizierung von Fahrzeugen und Energiespeichersystemen auf der ganzen Welt sind wir bestrebt, unsere Immersionskühlbatterietechnologie auszubauen und mit unseren globalen Partnern zusammenzuarbeiten, um eine nachhaltige Zukunft zu verwirklichen.

Offizielle Website: https://www.xingmobility.com/

