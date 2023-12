XING Mobility, leader mondial des batteries à refroidissement par immersion, annonce un investissement de Kubota Corporation

TAIPEI, 20 décembre 2023 /PRNewswire/ -- XING Technology, la société holding de XING Mobility, une entreprise de technologies de batteries avancées fondée en 2015 et basée à Taïwan, clôturera son cycle de financement en capital de série B mené par Kubota Corporation (TYO: 6326, ci-après « Kubota »), l'un des principaux fabricants de machines agricoles et industrielles, d'ici fin 2023. Cet investissement stratégique accélère la feuille de route de Kubota vers l'électrification des machines, en promouvant la durabilité dans l'agriculture et au-delà. Il permet également à XING Mobility d'accélérer le développement de systèmes de batteries à refroidissement par immersion.

L'objectif stratégique de Kubota est d'atteindre la neutralité carbone en réduisant les émissions de CO de ses machines agricoles et de ses petits engins de chantier. Kubota reconnaît la complexité du développement de systèmes de batteries capables de fonctionner de manière fiable à haute puissance dans des environnements difficiles tels que les terres agricoles et les chantiers difficiles. Après avoir étudié les solutions de systèmes de batteries dans le monde entier, Kubota reconnaît XING comme un partenaire de développement exceptionnel compte tenu de son expertise en matière de conception et de fabrication de solutions de batteries à haute puissance et résistantes, en particulier en tirant parti de sa technologie de refroidissement par immersion.

IMMERSIO, le système de batterie à refroidissement par immersion de XING Mobility, est conçu pour les véhicules automobiles, industriels et commerciaux et les machines, ainsi que pour les systèmes de stockage d'énergie. La solution a passé avec succès des tests de sécurité rigoureux, notamment un test de sécurité de pénétration de trois clous à 100 % de l'état de charge, démontrant la sécurité et la fiabilité exceptionnelles de la protection active contre l'emballement thermique. Ce système breveté régule de manière sophistiquée l'uniformité des températures de la batterie en utilisant l'expertise de la gestion thermique, garantissant ainsi une distribution thermique cohérente, la longévité et la sécurité des cellules de la batterie. Les contrôles proactifs de l'emballement thermique renforcent la sécurité des batteries, surtout dans les systèmes à haute tension. Compte tenu de la demande croissante de systèmes à plus haute tension, ces caractéristiques jouent un rôle essentiel. La technologie de refroidissement par immersion de XING Mobility convient aux véhicules commerciaux, ainsi qu'aux systèmes de stockage d'énergie résidentiels et commerciaux, ce qui change la donne pour les applications de batteries sûres et performantes.

« Depuis 2015, XING Mobility est à l'avant-garde de l'avancement de la technologie des batteries à refroidissement par immersion pour les véhicules électriques, a déclaré Royce YC Hong, co-fondateur et directeur général de XING Mobility. Notre engagement a permis l'intégration de cette technologie dans notre propre véhicule électrique haute performance et dans de nombreux véhicules industriels et commerciaux. Nous sommes maintenant passés à la production à grande échelle de systèmes de batteries à refroidissement par immersion. Cette étape importante permet non seulement de commercialiser ces batteries avancées, mais marque également leur déploiement mondial auprès des constructeurs automobiles et des fournisseurs de solutions de stockage d'énergie. L'investissement stratégique et le partenariat avec Kubota témoignent de la viabilité de notre technologie de refroidissement par immersion dans les applications intensives, et propulsent notre croissance à l'échelle internationale. »

Matt Cheng, fondateur et unique associé général de Cherubic Ventures, l'un des investisseurs clés de XING Mobility, a déclaré : « Le financement de Kubota ouvre de nouvelles possibilités pour les innovations de XING Mobility en matière de refroidissement par immersion. Cet investissement constitue une étape importante dans l'exploitation de nouveaux potentiels pour les machines agricoles et industrielles. Chez Cherubic Ventures, nous sommes fiers de participer à ce tournant révolutionnaire vers l'électrification avancée. »

À propos de Kubota Corporation

Depuis sa fondation en 1890, Kubota Corporation n'a cessé de fournir des solutions pour répondre à divers défis sociaux qui diffèrent selon les époques et selon les régions, dans les domaines de « l'alimentation, de l'eau et de l'environnement », tels que les conduites d'eau et les installations environnementales qui contribuent à l'amélioration de l'assainissement et les machines agricoles qui soutiennent l'agriculture et la production de denrées alimentaires. Aujourd'hui, Kubota est présent dans plus de 120 pays à travers le monde.

Site web officiel : https://www.kubota.com/

À propos de XING Mobility

XING Mobility, pionnier mondial de la technologie des batteries à refroidissement par immersion, a été fondé à Taïwan en 2015. XING Mobility a mis au point IMMERSIO, le seul système de batteries à refroidissement par immersion breveté au monde, qui peut être appliqué à une large gamme de véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie, créant ainsi une solution de gestion thermique stable et sûre pour les systèmes de batteries, et offrant une option plus sûre et plus fiable pour la transition énergétique industrielle. Avec plus de 15 partenaires et clients multinationaux et plus de 20 projets d'électrification de véhicules et de systèmes de stockage d'énergie dans le monde, nous nous engageons à développer notre technologie de batteries à refroidissement par immersion et à travailler avec nos partenaires mondiaux pour un avenir durable.

Site web officiel : https://www.xingmobility.com/