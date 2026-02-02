Xinhua Silk Road: Ökosystem und Nachhaltigkeit definieren den Wert einer globalen Automobilmarke neu: Bericht

BEIJING, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Laut dem AutoVision Global Automotive Brand Value Evaluation Report 2025, der am Samstag in Wien, Österreich, veröffentlicht wurde, haben sich Ökosystem-Kompetenz und Nachhaltigkeit als die neuen Kernmetriken für den Wert von Automobilmarken herauskristallisiert.

Der Bericht hebt eine strukturelle Weiterentwicklung der Markenbewertungsstandards hervor, da die globale Automobilindustrie einen tiefgreifenden Wandel in Richtung Elektrifizierung und Intelligenz durchläuft. Die „Fähigkeit zum Aufbau eines Ökosystems" und die „langfristige, nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit" haben die Marktgröße als entscheidende Faktoren für die künftige Stellung einer Marke abgelöst.

Dem Bericht zufolge hat die Toyota-Gruppe durch ihre Hybrid- und Nachhaltigkeitsvorteile den weltweiten Spitzenplatz zurückerobert, gefolgt von Volkswagen. Das chinesische Unternehmen BYD landete auf dem dritten Platz und brachte damit erstmals eine chinesische Marke unter die ersten drei der Weltrangliste. Insgesamt sicherten sich chinesische Autohersteller einen Rekord von 10 Plätzen in den Top 30, darunter die Neueinsteiger Great Wall Motor und Dongfeng, während Tesla seine führende Rolle bei der Innovation von Elektrofahrzeugen beibehielt.

„Die zentrale Veränderung im diesjährigen Bewertungssystem liegt in der stärkeren Gewichtung von Ökosystem und Nachhaltigkeit", so Alexander V. Kammel, Gründer und Vorsitzender der AutoVision Awards. Er wies darauf hin, dass bei der Bewertung die Auswirkungen auf die Produktparadigmen, die durch die Überschneidung von Elektrifizierung, Intelligenz, Umstrukturierung der Lieferkette, geopolitischer Volatilität und zunehmendem Handelsprotektionismus in der globalen Automobilindustrie verursacht werden, vollständig berücksichtigt wurden.

Führende Automobilhersteller gehen über die traditionelle Fertigung hinaus und bauen offene Ökosysteme auf, die Energie, Daten, Software und Dienstleistungen integrieren, so der Bericht. Es wurde ein signifikanter positiver Zusammenhang zwischen der Steigerung des Markenwerts und substanziellen Investitionen in die Kreislaufwirtschaft, Kohlenstoffneutralität und soziale Verantwortung festgestellt.

Das Bewertungsmodell bezog auch die Leistung auf globalen sozialen Plattformen wie TikTok, Instagram und Weibo systematisch mit ein, um die Markenstärke und das Nutzerengagement im digitalen Zeitalter präziser abzubilden.

Die Branche sei in eine Phase des systematischen Wettbewerbs eingetreten, so der leitende Analyst des Berichts, und fügte hinzu, dass isolierte technische Durchbrüche oder kurzfristige Umsatzsteigerungen nicht mehr ausreichen, um langfristige Vorteile zu erhalten. Künftig werden die Unternehmen erfolgreich sein, die ihre Produkte, Technologien und ihr Engagement für Nachhaltigkeit mit einer klaren globalen Markenvision in Einklang bringen können.

AutoVision Awards wurde 1993 gegründet und ist ein unabhängiges, weltweit tätiges Institut für Automobilbewertungen und strategische Erkenntnisse. Für den Bericht 2025 wurde ein dynamischer Bewertungsrahmen verwendet, der auf öffentlichen Finanzdaten, Marktleistungen, Innovationsindizes, ESG-Leistungen und professionellen Verbraucherumfragen basiert.

