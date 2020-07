XM Cyber sichert 17 Millionen USD in der Finanzierung der Serie B für die Beschleunigung im Cloud Development

2020 plant Cool Vendor die Expansion von Cloud Security Posture Management Solutions

HERZLIA, Israel, 10. Juli 2020 /PRNewswire/ -- XM Cyber , das mehrfach ausgezeichnete führende Unternehmen in der Breach and Attack Simulation (BAS), der Advanced Cyber Risk Analytics und dem Cloud Security Posture Management, hat heute angekündigt, dass es eine 17 Millionen USD Finanzierungsrunde der Serie B mit Macquarie Capital, Nasdaq Ventures, Our Innovation Fund, und der Swarth Group abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat insgesamt 49 Millionen USD aufgebracht, sowohl aus dieser aktuellen Finanzierungsrunde als auch aus der vorherigen Finanzierungsrunde der Serie A und einer Seed-Investition der Swarth Group.

XM Cyber wird die Finanzierung nutzen, um seine Abteilung für Forschung und Entwicklung weiterzuentwickeln und seine Verkaufs- und Marketingpräsenz weltweit auszubauen. Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach der Simulation von Angriffen auf Cloud-basierte Ressourcen baut das Unternehmen auch seine Fähigkeiten in diesem Bereich weiter aus. Das Unternehmen hat momentan Kunden überall in den USA, Europa und Asien, mit einer wachsenden Präsenz in Lateinamerika. Zu den Kunden gehören große Finanzinstitutionen, Regierungen, Produktionsindustrie, Telekommunikationstechnik und kritische Infrastrukturen.

„Die Entwicklung von XM Cyber als Unternehmen hat uns beeindruckt und wir glauben, dass seine Lösungen zunehmend notwendig sind für Firmen, die ihren Sicherheitsstatus verbessern wollen", so Dan Phillips, Executive Director bei Macquarie Capital. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem XM Cyber Team, da es global expandiert und es weiterhin schafft, raffinierte Cyberbedrohungen und -angriffe zu besiegen."

XM Cyber verbessert die Sicherheitsindustrie mit patentierten Produkten, die es Firmen ermöglichen, automatisch und kontinuierlich ihren Sicherheitsstatus zu überprüfen. Indem es 24/7 auf sichere Art und Weise Angriffe simuliert, deckt XM Cyber Sicherheitsprobleme auf, die aufgrund von Schwachstellen, menschlichem Versagen und Fehlkonfigurationen auftreten. Zusätzlich werden Empfehlungen zur Problembehebung basierend auf der Wichtigkeit und dem Verhältnis zu den wichtigsten Ressourcen des Kunden ausgesprochen und priorisiert. Indem XM Cyber Firmen dabei hilft, ihren Sicherheitsstatus laufend zu verbessern, reduziert es Kosten und ermöglicht es Sicherheitsteams, sich auf die kritischsten Probleme zu fokussieren, und das alles während die Risikoexposition gesenkt wird.

„Zu einer Zeit, in der sich das Geschäftsleben aufgrund der Covid-19 Krise bedeutend hin zur Fernarbeit verlagert hat, werden Millionen Endpunkte in Unternehmensnetzwerke eingeführt, wodurch die Angriffsoberfläche für Cyberkriminelle entscheidend größer wird, und XM Cyber wichtiger wird als je zuvor", so Noam Erez, CEO und Mitbegründer von XM Cyber. „Es geschafft zu haben, während einer globalen Pandemie eine beachtliche Finanzierung sicherzustellen, ist ein Zeugnis für unser Produkt und unser Team. Wir bedanken uns bei unseren Investoren für ihren Vertrauensbeweis und freuen uns über ihre anhaltende Unterstützung."

Im Dezember hat XM Cyber die erste BAS Lösung vorgestellt, die Angriffe auf Amazon Web Services (AWS) simulieren kann. Die Plattform kontrolliert AWS Konfigurationen über AWS APIs und verwendet diese Information, um verschiedene Angriffsvektoren zu berechnen. Durch die Simulation der Angriffe auf die AWS Infrastruktur einer Organisation ist es möglich, Fehlkonfigurationen zu finden, die zu Risiken wie IAM Privilige Escalations, Zugriffstoken-Diebstahl oder zur Verwendung von Cloud Instance Metadaten API für eine Navigation in der ganzen Cloud führen können.

Als Reaktion auf die Corona-Krise bietet XM Cyber nun eine erweiterte Testverwendung seiner Produkte für Großunternehmen, die auf die plötzlichen Veränderungen in ihrer Netzwerkinfrastruktur reagieren. XM Cyber kann aus der Ferne eingesetzt und ausgeführt werden, erkennt Sicherheitslücken fast unmittelbar und stoppt Hacker bei dem Versuch, neue Netzwerkkonfigurationen einzusetzen.

„Aufgrund der laufenden Messung, Priorisierung und der Verbesserung des allgemeinen Cyber-Sicherheitsstatus versucht XM Cyber die Art und Weise, wie Cyber-Sicherheit gesehen und handgehabt wird, zu verändern", so Erez. „Wir helfen unseren Kunden, Cyber-Sicherheit mit anderen Augen zu sehen. Wir zeigen ihnen, wie ein Hacker Angriffe kombiniert, indem er auf Fehler wartet, die Angriffspfade zu ihren wichtigsten Ressourcen öffnen."

XM Cyber bringt Innovation in die Sicherheitsindustrie mit patentierten Produkten, die sich mit besonderen Lücken, die in großen, komplexen Netzwerken auftreten, beschäftigen. Indem kontinuierlich und auf sichere Art und Weise Angriffe auf Premises und die Cloud simuliert werden, deckt XM Cyber reale Sicherheitsprobleme auf, die aufgrund von Schwachstellen, menschlichem Versagen und Fehlkonfigurationen auftreten. Empfehlungen zur Problembehebung werden basierend auf der Wichtigkeit und dem Verhältnis zu den wichtigsten Ressourcen des Kunden priorisiert. Den Kunden erwartet eine laufende Verbesserung des Sicherheitsstatus, eine laufende Optimierung der Sicherheitsinvestitionen und des Personals und eine laufende Senkung der Risikoexposition.

