Xsolla bringt neue Produkt-Suite als Komplettlösung für Spieleentwickler zwecks Spieleentwicklung, Monetarisierung und Präsenz auf globaler Ebene heraus

Die Xsolla-Teammitglieder, allesamt begeisterte Gamer, konzentrieren sich auf die Erstellung von ausschließlich für die Gaming-Industrie bestimmter Lösungen. So erlangt das Unternehmen den Blickwinkel, die Erfahrung und die Daten, die für die Lösung der individuellen Herausforderungen erforderlich sind, mit denen Entwickler, Herausgeber und Plattform-Partner konfrontiert werden, während sie versuchen, gewinnbringende Spiele für das weltweit größtmögliche Publikum zu schaffen. Die All-in-One-Suite bietet Partnern die Möglichkeit, Affiliate- und Influencer-Programme zu verwalten, Markenwebsites zu erstellen und zu verwalten, um neue Spieler zu erreichen, virtuelle und materielle Güter von einer zentralisierten Ladenfront aus zu verkaufen, lokalisierte One-Click-Authentifizierungen anzubieten und für ein ausgeglichenes Kosten-Geschwindigkeits-Verhältnis bei der Bereitstellung von Inhalten zu sorgen.

„In zahlreichen Fällen fehlt es den Schaffern von Videospielen - von den kleinsten unabhängigen Entwicklern bis hin zu Großunternehmen - von Tag eins an an komplikationslosem Produktzugang und der Expertise, die für das weltweite Anbieten von Spielen erforderlich ist", erklärte Aleksandr Agapitov, CEO und Gründer von Xsolla. „Seit 13 Jahren arbeiten wir an einer Gaming-Demokratisierung und unsere neue Suite repräsentiert sowohl für unsere Organisation als auch die Branche allgemein einen gewaltigen Schritt nach vorne."

Um die Veröffentlichung dieses Meilensteins zu unterstützen, startet das Unternehmen zeitgleich die größte auf die Spielentwickler-Community ausgerichtete B2B-Marketingkampagne. Die weltweite Ausgabe in Höhe von 8 Millionen Dollar wird Print- und Onlineeinkäufe verbinden, ebenso wie das Sponsoring auf 25-30 Shows innerhalb der weltweiten Gaming-Industrie.

„Angesichts des heutzutage probemlosen Zugangs zu Technologie sind die Eintrittschranken niedrig, die Erfolgsbarrieren jedoch höher als je zuvor. Xsolla sieht seine Aufgabe darin, einheitliche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und jedem Zugang zu den für Erfolg benötigten Werkzeugen während der Gesamtdauer ihres Lebenszyklus als Gamer zu verschaffen", so Nathalie Lubensky, Chief Marketing Officer bei Xsolla. „Darüber hinaus können Partner aus einem Angebot an à-la-carte-Produkten wählen, um Lücken innerhalb ihrer Organisationen zu füllen, und das alles ohne jegliche Vorlaufkosten. Xsolla-Lösungen erweitern die Markteinführungs-, Verkaufs- und Wachstumsfähigkeiten eines jeden Unternehmens."

Xsolla wird die neue Produkt-Suite auf der E3 2018 (12.-14. Juni 2018) im Los Angeles Convention Center, Concourse Hall Raum #8605 sowie im JW Marriott L.A. Live, Platinum Ballroom, vorstellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.xsolla.com.

Xsolla bietet den Entwicklern von Videospielen, Herausgebern und Plattform-Partnern Zugang zu flexiblen Tools, Diensten und Kooperationsmöglichkeiten, die für die Erstellung, Monetarisierung und weltweite Verbreitung ihrer Spiele und Produkte notwendig sind. Die Xsolla-Produktsuite, deren Dienste einzig für die Videospielindustrie bestimmt sind, richtet sich mit folgenden Angeboten an Unternehmen, die von unabhängige Kleinfirmen bis hin zu Großunternehmen reichen: Pay Station und die zugehörige #1-Lösung zur Betrugsbekämpfung, Partner Network, Site Builder, Store, Login und Launcher. Mit Firmensitz in Los Angeles und weltweiten Niederlassungen agiert Xsolla als Vertragshändler und -verkäufer großer Gaming-Instanzen wie Valve, Twitch, Ubisoft, Epic Games und PUBG Corporation. Weitere Informationen finden Sie unter www.xsolla.com.

