Yanggu in Shandong: Eine heroische antike Stadt, in der die „Kultur des Gelben Flusses und des Kanals" weitergeführt wird

YANGGU, China, 14. August 2023 /PRNewswire/ -- Der Bezirk Yanggu im Osten der Provinz Shandong in der ostchinesischen Provinz Yanggu ist die einzige Stadt am Schnittpunkt des „Yellow River and Canal Cultural Tourism Belt". In den vergangenen Jahren hat der Bezirk große Anstrengungen unternommen, um die Kulturtourismusmarke „Heroisches Yanggu, eine Perle am Gelben Fluss und Kanal" zu entwickeln, indem er den Gelben Fluss und den Großen Kanal als Bindeglied betrachtet und die integrierte Entwicklung von Kultur und Tourismus fördert. Um das kulturelle Erbe des „Gelben Flusses and des Kanals" wiederzubeleben, hat der Bezirk dessen Schutz und Nutzung verstärkt.

In den letzten Jahren wurden Projekte zur Erhaltung und Ausstellung zahlreicher Kulturdenkmäler im Zusammenhang mit dem Yanggu-Abschnitt des Großen Kanals zwischen Peking und Hangzhou, der zum Weltkulturerbe zählt, durchgeführt. Dazu gehören die Überreste der oberen und unteren Schleuse von Jingmen, der oberen und unteren Schleuse von Acheng, der Schleuse von Taochengpu, der steinernen Kanalbrücke, der Schleusenbrücke, des Hafens von Zhangqiu und des Hafens von Qiji sowie wichtige Kulturdenkmäler wie das Ministerium für Salztransporte in Acheng, die ehemalige Residenz der Familie Chen in Zhangqiu und die alte Straße entlang des Qiji-Kanals. Die ehemalige Residenz der Familie Chen wurde laut dem Nachrichtenbüro der Volksregierung des Bezirks Yanggu in das Yanggu-Museum für Kanalkultur umgewandelt.

Durch die Konzentration auf Bauprojekte will der Bezirk die Entwicklung der Kulturtourismusbranche ,,Gelber Fluss und Kanal" vorantreiben. Seit 2022 hat der Bezirk Vorschläge für Großprojekte unterbreitet, darunter die umfassende Entwicklung und der Bau des Grand Canal National Cultural Parks (Yanggu-Abschnitt des Flusses Huitong) zum Schutz der Umwelt und zur Integration von Kultur und Tourismus, die Umgestaltung und Aufwertung der Touristenattraktion Jingyang Hill, der Aufbau der altertümlichen Stadt Yanggu und der Aufbau des Chiyou Mausoleum Farming Cultural Parks. Diese Projekte sind Teil des großen Bauvorhabens für den ökologischen Schutz und die hochwertige Entwicklung des Beckens des Gelben Flusses.

Auf der Grundlage von Innovation und Entwicklung will der Bezirk die Ressourcen des Kulturtourismus des ,,Gelben Flusses und des Kanals" integrieren. Der Bezirk Yanggu fördert aktiv den Aufbau des „Kulturellen Touristikgürtels Gelber Fluss und Kanal" und unterstützt dabei die innovative Entwicklung der Kultur des Gelben Flusses und des Kanals. Der Bezirk ist bestrebt, sich vollständig in die Entwicklung des Fremdenverkehrs von Shandong zu integrieren. Mit Unterstützung zentraler Kulturtourismusprojekte, revolutionärer Touristikrouten und der kulturellen Ressourcen des Bezirks hat Yanggu verschiedene Reiserouten ins Leben gerufen, z. B. die ,,Revolutionäre Kultur und Kultur des Gelben Flusses", die ,,Revolutionäre Kultur und Kanalkultur" sowie die ,,Revolutionäre Kultur und Studienreise".

