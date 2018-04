Yanmar stellt zwei industrielle Hochleistungsdieselmotoren vor

OSAKA, Japan, 24. April 2018 /PRNewswire/ -- Yanmar Co., Ltd. gab am 23. April auf der INTERMAT 2018, eine der weltweit größten Ausstellungen für Industriemaschinen, die Entwicklung zweier neuer industrieller Dieselmotoren mit eine Produktionskapazität von bis zu 155kW bekannt, die die EU-Abgasvorschriften der Stufe V erfüllen. Yanmars Angebot an Dieselmotoren konnte mit der Hinzufügung der neuen Motoren 4TN101 und 4TN107 erweitert werden und platziert das Unternehmen somit im Zentrum des Marktes für Hochleistungsdieselmotoren.