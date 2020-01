Zemax präsentiert OpticsBuilder zur Rationalisierung des optomechanischen Packagings

Rationalisierung des Packagings bei der Entwicklung von Optikdesigns mit Software, die es Optikingenieuren und CAD-Anwendern ermöglicht, effizienter zu arbeiten und die Wirkung ihrer Konstruktionen auf die optische Leistung zu analysieren

KIRKLAND, Washington, 22. Januar 2020 /PRNewswire/ -- Zemax stellte heute OpticsBuilder™ für SOLIDWORKS vor, eine Softwarelösung für Unternehmen, die OpticStudio® zur Verbesserung des optomechanischen Packagings einsetzen. OpticsBuilder hilft Optik-Designteams und CAD-Anwendern, produktiver zu werden, indem es eine neue Möglichkeit zur Erstellung, Analyse und Weitergabe ihrer Arbeit bietet. Mit OpticsBuilder können sie Optikdesigns schnell in native SOLIDWORKS-Teile umwandeln, direkt in SOLIDWORKS analysieren, wie sich ihr mechanisches Packaging auf die optische Leistung auswirkt, und optische Zeichnungen an Fertigungsteams exportieren.

„Die Ergänzung unseres wachsenden Produktangebots – zu dem unter anderem OpticStudio und OpticsViewer gehören – durch OpticsBuilder rationalisiert die Art und Weise, wie Optikdesigns strukturiert, analysiert und mit den Entwicklungsteams geteilt werden", erklärte Dr. S. Subbiah, CEO bei Zemax. „Durch kontinuierliche Innovation schafft Zemax neue, effizientere Arbeitsabläufe, die eine verbesserte Teamproduktivität im gesamten Produktlebenszyklus ermöglichen. Indem CAD-Anwender nunmehr in der Lage sind, Designs schnell zu importieren und leicht zu erfassen, wie sich ihr mechanisches Packaging auf die optische Leistung auswirkt, können Optik-Designteams bessere Produkte in kürzerer Zeit konzipieren. Gleichzeitig wird das aufwendige Hin und Her, das für die richtige Ausarbeitung von Designs erforderlich ist, reduziert."

Konkrete Vorteile durch den Einsatz von OpticsBuilder

Bei der Realisierung von Optikdesigns muss ein Team von Ingenieuren ihr individuelles Fachwissen um ein gemeinsames Ziel herum koordinieren. Dabei stellt der Zeit- und Arbeitsaufwand für den Export bzw. die Konvertierung von Designdaten von einem Tool in ein anderes häufig einen einschränkenden Faktor dar. CAD-Anwender verbringen Stunden, wenn nicht gar Tage damit, komplette Optikdesigns in die von ihrer jeweiligen CAD-Plattform benötigten CAD-Formate umzuwandeln. Während des optomechanischen Baugruppendesigns fehlen den Ingenieuren häufig die Informationen und Kenntnisse, um zu analysieren, wie sich ihre Packagingmethoden auf die Leistung des optischen Systems auswirken. Wenn der CAD-Anwender das Packaging des Optikdesigns abgeschlossen hat, sind ihm durch den optischen Zeichenprozess, der fehleranfällige Handarbeit erfordert, oft Grenzen gesetzt.

Verbesserte Produzierbarkeit: besser, schneller, kostengünstiger

OpticsBuilder ermöglicht es Optikingenieuren und CAD-Anwendern, ihre Produktivität zu steigern und effizienter zu arbeiten, indem es ihnen die Werkzeuge an die Hand gibt, die für die Erstellung, Analyse und gemeinsame Nutzung ihrer Arbeit erforderlich sind. So können CAD-Anwender schnell mit dem Packaging von Optikdesigns beginnen, indem sie OpticStudio-Dateien fehlerfrei in CAD konvertieren. Mithilfe von Analysewerkzeugen, die sich darauf konzentrieren, wie sich das mechanische Packaging auf die optische Leistung auswirkt, können CAD-Anwender Fehler frühzeitig finden, das Hin und Her mit den Optikingenieuren reduzieren und kostspielige Prototyperstellungen vermeiden. Darüber hinaus können CAD-Anwender ISO-konforme optische Zeichnungen mittels eines automatisierten Zeichnungsexport-Tools per Knopfdruck auf einfache Weise an die Fertigung weitergeben.

Informationen zu Zemax

Die branchenführende Software von Zemax für das Design und die Simulation optischer Produkte, OpticStudio®, OpticsBuilder™ und OpticsViewer™, hilft Entwicklungsteams im Bereich der Optik, Mechanik und Fertigung, ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Die Standardisierung auf Zemax-Software reduziert Design- und Prototypenwiederholungen, verkürzt die Markteinführungszeit und senkt die Entwicklungskosten. Zemax wurde 2018 von EQT Partners übernommen und hat seinen Hauptsitz in der Region Kirkland, Washington. Außerdem verfügt es über Niederlassungen in Großbritannien, Japan, Taiwan und China. Weitere Informationen unter: www.Zemax.com

