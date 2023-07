Zendure gibt Prime Day Angebot für SolarFlow bekannt

BERLIN, 6. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Zendure, das am schnellsten wachsende Start-up-Unternehmen für saubere Energie, bietet sein Plug-and-Play-Speichersystem SolarFlow für Balkonsolaranlagen im Rahmen des Amazon Prime Day an.

BALKONENERGIESPEICHER FÜR KOSTENBEWUSSTE NUTZER

SolarFlow von Zendure ist ein nachhaltiges und kostengünstiges Upgrade für Balkonsolarkraftwerke, wobei das System tagsüber zusätzlichen Strom speichert, der nachts verwendet werden kann, wodurch der CO2-Fußabdruck reduziert wird. Die Verwendung von zwei SolarFlow-Batterien resultiert in einer durchschnittlichen jährlichen Stromkostenersparnis von 32 Prozent für eine vierköpfige Familie mit einem Durchschnittsverbrauch von 9,5 kWh pro Tag. Das System kann als Komplettpaket mit Solarmodulen und Wechselrichtern oder separat erworben werden.

Der SolarFlow PV Hub verfügt über eine Ausgangsleistung von 800 W, ein intelligentes Batteriemanagementsystem und LFP-Batterien, die tagsüber Energie speichern. Jede einzelne Batterie hat eine Kapazität von 960 Wh und es besteht die Möglichkeit, bis zu vier Batterien drahtlos zu verbinden, wodurch die maximale Kapazität auf 3840 Wh erhöht wird.

Dank des gemäß Schutzart IP65 wasserdichten Metallgehäuses kann das Speichersystem sicher auf dem Balkon aufgestellt werden. Die Smart-App ermöglicht ein einfaches Strom-, Energiespeicher- und Verbrauchsmanagement. Weiterhin ist eine einstellbare Zeitschaltuhr enthalten und das System ist mit allen Standard-Balkonsolarzellen und Mikrowechselrichtern kompatibel.

Am Amazon Prime Day gibt es wieder einmal interessante Angebote. Interessenten können ab dem 7. Juli noch mehr sparen, wenn sie das SolarFlow-System von Zendure erwerben möchten.

Am Amazon Prime Day ist SolarFlow zu folgenden Preisen erhältlich:

30 % Rabatt auf SolarFlow (PV Hub + Batterie) mit einer Kapazität von 960 Wh für 1.176 €

25 % Rabatt auf SolarFlow (PV Hub + 2 Batterien) mit einer Kapazität von 1920 Wh für 1.680 €

Weitere Informationen finden Sie unter Zendure.de (Affiliate: ShareASale).

INFORMATIONEN ZU ZENDURE

Das im Jahr 2017 gegründete Unternehmen Zendure ist eines der am schnellsten wachsenden EnergyTech-Start-ups mit Sitz in den Technologiezentren des Silicon Valley, USA, und der Greater Bay Area, China, sowie in Japan und Deutschland. Unser Ziel ist es, zuverlässige und erschwingliche saubere Energie für Haushalte auf der ganzen Welt bereitzustellen, indem wir die neusten EnergyTech-Systeme vertreiben.

Unser revolutionäres Energiespeichersystem für Balkonsolaranlagen SolarFlow verwandelt Sonnenlicht in eine sichere, zuverlässige und widerstandsfähige Energiequelle für unser tägliches Leben. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Zendure.de und folgen Sie Zendure auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2147013/logo_1080_Logo.jpg

SOURCE Zendure DE GmbH