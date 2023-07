Zendure dévoile son offre Prime Day sur SolarFlow

BERLIN, 6 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Zendure , la startup de technologies d'énergie propre à la croissance la plus rapide, offre son système de stockage plug&play SolarFlow pour l'énergie solaire sur les balcons lors du Prime Day d'Amazon.

UNE SOLUTION DE STOCKAGE D'ÉNERGIE SUR BALCON POUR LES UTILISATEURS SOUCIEUX DE LEUR BUDGET

SolarFlow de Zendure est une mise à niveau durable et rentable des centrales solaires de balcon qui stockent de l'électricité supplémentaire pendant la journée qui peut être utilisée la nuit, réduisant ainsi l'empreinte carbone. L'utilisation de deux batteries SolarFlow revient à une économie annuelle moyenne d'électricité de 32 % pour une famille de quatre personnes consommant en moyenne 9,5 kWh par jour. SolarFlow peut être acheté en pack complet avec des panneaux solaires et des onduleurs ou séparément.

Le concentrateur photovoltaïque SolarFlow est doté d'une puissance de 800 W, d'un système intelligent de gestion des batteries et de batteries LFP qui stockent l'énergie pendant la journée. Chaque batterie individuelle a une capacité de 960 Wh et peut se connecter sans fil à quatre batteries, ce qui porte la capacité maximale à 3 840 Wh.

Grâce au boîtier métallique étanche IP65, le système de stockage peut être placé en toute confiance sur le balcon. L'application intelligente facilite la gestion de l'énergie, du stockage et de la consommation. Il comprend également une minuterie programmée et est compatible avec tous les panneaux solaires et les micro-onduleurs de balcon standards.

Encore une fois, il y a des offres intéressantes à trouver à l'occasion du Prime Day d'Amazon. Les personnes intéressées pourront économiser encore plus à partir du 7 juillet si elles veulent acheter SolarFlow de Zendure.

À l'occasion du Prime Day d'Amazon, SolarFlor est disponible aux tarifs suivants :

30 % de réduction sur SolarFlow ( Concentrateur photovoltaïque + Batterie ) avec une capacité de 960 Wh pour 1 176 €.

+ ) avec une capacité de 960 Wh pour 1 176 €. 25 % de réduction sur SolarFlow ( Concentrateur photovoltaïque + 2 Batteries ) avec une capacité de 1 920 Wh pour 1 680 €.

À PROPOS DE ZENDURE

Fondée en 2017, Zendure est l'une des startups Energy Tech qui connaît la croissance la plus rapide basée dans les pôles technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis et dans la région de la Grande Baie en Chine, au Japon, et en Allemagne. Notre mission est de fournir une énergie propre fiable et abordable aux ménages du monde entier en popularisant les dernières technologies de l'énergie.

Notre système révolutionnaire de stockage d'énergie sur balcon, SolarFlow, transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre, fiable et résiliente pour alimenter notre vie quotidienne. Pour en savoir plus, consultez Zendure.de et suivez Zendure sur Facebook , Instagram , Twitter , et LinkedIn .

