Zendure sorgt für nachhaltige Energie auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt

DÜSSELDORF, Deutschland, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Zendure, ein führender Innovationstreiber im Bereich Solarenergie, verleiht einer der beliebtesten Weihnachtstraditionen Deutschlands ein nachhaltiges Leuchten. Als offizieller Green Energy Partner des Düsseldorfer Weihnachtsmarkts 2025 versorgt das Unternehmen zehn digitale Displayflächen mit sauberem Strom – betrieben durch die Systeme SolarFlow 800 Pro und SolarFlow 2400 AC. Damit führt Zendure seine erfolgreiche „Green Map"-Reise fort, die bereits im Jahr 2023 in Berlin begann, 2024 nach Bonn führte und nun in Düsseldorf ein neues Highlight setzt.

Unter dem Motto „Celebrate a Sustainable Christmas with Zendure – Green energy brightens traditional warmth" lädt das Unternehmen Besucher:innen dazu ein, zu entdecken, wie erneuerbare Energie die festliche Atmosphäre bereichern kann, ohne die Umwelt zu belasten.

Ein nachhaltiges Erlebnis mitten im Weihnachtszauber

Die zentralen Standorte des Weihnachtsmarkts – darunter Rathausufer, Marktplatz, Flingerstraße, Königsallee, Kö-Bogen, Gustaf-Gründgens-Platz und Schadowplatz – werden in diesem Jahr von modernen digitalen Displays erhellt, die vollständig durch die SolarFlow-Systeme von Zendure betrieben werden. So zeigt Zendure direkt vor Ort, wie einfach sich Solarenergie in den Alltag integrieren lässt – von stimmungsvoller Weihnachtsbeleuchtung bis hin zur sicheren Stromversorgung zu Hause.

Wie grüne Energie Wärme in die Festtage bringt

Viele traditionelle Weihnachtsinstallationen setzen noch auf herkömmliche Stromquellen oder Einwegbatterien. Zendure nutzt die festliche Jahreszeit, um zu zeigen, wie moderne Energiespeicherlösungen die Umwelt entlasten und gleichzeitig wertvolle Momente schützen können – auch bei winterlichen Bedingungen.

Ob funkelnde LED-Dekoration oder ein warmes Zuhause bei Winterstürmen –die SolarFlow-Systeme und das KI-gestützte Home Energy Management System ZENKI HEMS ermöglichen eine zuverlässige, effiziente und smarte Nutzung von Solarenergie das ganze Jahr über.

„Weihnachten steht für Licht, Wärme und Zusammenhalt", so Jolene Shang, Chief Marketing Officer bei Zendure. „Wir möchten dazu beitragen, dieses Gefühl für kommende Generationen zu bewahren. Wenn ein Weihnachtsbaum dank Solarenergie strahlt oder Familien sich in einem warmen Zuhause versammeln, zeigt sich: Nachhaltigkeit und Tradition gehören zusammen. Jede gespeicherte Sonnenstunde bringt uns einem grüneren Europa ein Stück näher."

Mitmachen und gewinnen: „Green Glow, Christmas Soul"

Um die festliche Stimmung mit einem praktischen Mehrwert zu verbinden, startet Zendure ein europaweites Gewinnspiel. Teilnehmer:innen haben die Chance auf:

5 Mal SolarFlow 800 Pro in Deutschland

5 Mal SolarFlow 800 Plus in Frankreich

Damit setzt das Unternehmen ein Zeichen für eine zugängliche, nachhaltige Energieversorgung für alle Haushalte.

Eine nachhaltige Weihnachtszeit für jedes Zuhause

Mit einer speziellen Weihnachtskampagne möchte Zendure aufzeigen, wie jede und jeder mit smarten Energiespeicherlösungen den eigenen Alltag nachhaltiger gestalten kann – passend für die kalte Jahreszeit und einen energiebewussten Start ins neue Jahr.

Über Zendure

Zendure wurde 2017 gegründet und ist ein führender Innovationstreiber im Bereich Solarenergie mit Sitz in Deutschland sowie in den Technologiezentren des Silicon Valley, USA, der Greater Bay Area in China und Japan. Zendure hat es sich zur Aufgabe gemacht, zuverlässige und erschwingliche saubere Energie für Haushalte zu liefern, indem sie die neueste Energietechnologie vorantreiben. Ihr revolutionäres Balkon-Energiespeichersystem SolarFlow verwandelt Sonnenlicht in eine sichere, zuverlässige und widerstandsfähige Energiequelle für das tägliche Leben.

