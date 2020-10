Zilliant lädt Führungskräfte ein, B2B-Pricing und -Vertrieb bei MindShare 2020 neu zu überdenken, neu zu definieren und neu zu gestalten

Die Teilnehmer dieser globalen, virtuellen Veranstaltung werden flexible, dynamische und KI-gesteuerte Preis- und Verkaufslösungen in Aktion sehen und sie werden erfahren, wie Unternehmen Chancen ergreifen können im Lichte der aktuellen Disruption.

AUSTIN, Texas, 14. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Zilliant, der Branchenführer für intelligente B2B-Preisoptimierung, Preismanagement und Vertriebsführungssoftware, gab heute bekannt, dass MindShare 2020: Ein virtuelles Event allen globalen Wirtschaftsführern offen steht, die neue Wege für ein langfristiges profitables Wachstum suchen.

Die kostenlose dreitägige Veranstaltung, die für den 27., 28. und 29. Oktober geplant ist, konzentriert sich auf die Bereitstellung praktischer, umsetzbarer Strategien, die die Unternehmen in die Lage versetzen können, sich Schritt für Schritt zu wandeln, um Chancen zu ergreifen. Die Kundensitzungen umfassen folgende Themen:

Ein Distributor für elektronische Produkte wird erklären, wie das Unternehmen seine Vertriebsmitarbeiter mit Verkaufs-Chancen ausstattet, um bessere Preis- und Vertriebsentscheidungen zu treffen und produktivere Gespräche mit Kunden zu führen, wobei es in einem komplexen, äußerst wettbewerbsintensiven Markt operiert.

Ein Kunststoffdistributor wird erörtern, wie das Unternehmen die Preisfestsetzung, -ausführung und -überwachung neu gestaltet hat, um die kommerziellen Prozesse inmitten einer hochkomplexen Preis- und Verkaufsumgebung zu verändern.

Ein Lebensmittelproduzent wird erläutern, wie er sein Preisoptimierungsmodell in einem rohstoffbasierten Geschäft mit kreativer Preiskalkulation und einem flexiblen, wertgebundenen Segmentierungsansatz zur Verbesserung der Unternehmensleistung entwickelt hat.

Ein Food-Service-Unternehmen für Belieferung, Vertrieb mittels Cash & Carry wird zeigen, wie fortschrittliche Preisoptimierungs- und Preismanagementstrategien dem Unternehmen dabei helfen, personalisierte Preise einzusetzen, die die Profitabilitätsziele des Unternehmens und die Erwartungen der Kunden erfüllen.

„Es gab noch nie eine schwierigere Zeit, um sich an die sich verändernde Marktdynamik anzupassen und gleichzeitig Profitabilitätsziele zu erreichen", erklärt Peters, Präsident und Chief Executive Officer von Zilliant. „Jetzt ist es an der Zeit, dass die Unternehmenslenker einen Schritt machen und die kommerziellen Prozesse, die sich auf das Endergebnis auswirken, kritisch unter die Lupe nehmen. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, wie führende Unternehmen Preisoptimierungs- und Management-, KI- und Umsatzwachstumslösungen einsetzen und sich hinterfragen, was erforderlich ist, um zu gewinnen."

MindShare 2020 wird auch Produktdemonstrationen enthalten, die zeigen, wie mit flexiblen, dynamischen und KI-gesteuerten Lösungen Themen wie Preisgestaltung, Vertrieb und andere kommerzielle Herausforderungen angegangen werden können.

Laden Sie die vollständige Tagesordnung herunter und melden Sie sich an https://www.zilliant.com/mindshare-2020/

Über Zilliant

Die Lösungen von Zilliant helfen B2B-Unternehmen bei der Lösung einer Vielzahl von Preis- und Verkaufsherausforderungen und ermöglichen es ihnen, durch eine innovative Mischung aus Datenwissenschaft und Softwarelösungen eine bessere strategische Kontrolle über ihre Unternehmensleistung zu erlangen. Unsere innovative native Cloud-Plattform und Anwendungen - gepaart mit einem ergebnisorientierten Engagement für den Kundenerfolg - vermitteln Unternehmensleitern das Vertrauen und das Know-how, um jetzt und in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Erfahren Sie mehr darüber, wie Zilliant Unternehmen dabei hilft, Preisgestaltung und Vertrieb neu zu überdenken www.zilliant.com.

