Zilliant invite les dirigeants à repenser, redéfinir et réimaginer la tarification et les ventes B2B à MindShare 2020

Les participants à cet événement virtuel mondial verront des solutions de vente et de tarification flexibles, dynamiques et basées sur l'intelligence artificielle en action et apprendront comment les clients transforment les perturbations en opportunités.

AUSTIN, Texas, 13 oct. 2020 /PRNewswire/ -- Zilliant, le leader du secteur des logiciels intelligents d'optimisation des prix, de gestion des prix et d'aide à la vente pour le B2B, a annoncé aujourd'hui que MindShare 2020 : Un événement virtuel est ouvert à tous les chefs d'entreprise mondiaux qui cherchent de nouvelles voies pour une croissance rentable à long terme.

Cet événement gratuit de trois jours, prévu les 27, 28 et 29 octobre, a pour but de fournir des stratégies pratiques et réalisables qui peuvent permettre aux entreprises de s'adapter aux changements perturbateurs. Les sessions clients comprennent :

Un distributeur de produits électroniques expliquera comment l'entreprise fournit aux représentants commerciaux des conseils pour prendre de meilleures décisions en matière de tarification et de vente et avoir des conversations plus productives avec les clients, sur un marché complexe et ultra-concurrentiel.

expliquera comment l'entreprise fournit aux représentants commerciaux des conseils pour prendre de meilleures décisions en matière de tarification et de vente et avoir des conversations plus productives avec les clients, sur un marché complexe et ultra-concurrentiel. Un distributeur de matières plastiques discutera de la façon dont l'entreprise a réimaginé la fixation, l'exécution et le suivi des prix pour transformer les processus commerciaux dans un environnement de prix et de vente très complexe.

discutera de la façon dont l'entreprise a réimaginé la fixation, l'exécution et le suivi des prix pour transformer les processus commerciaux dans un environnement de prix et de vente très complexe. Un producteur d'ingrédients alimentaires expliquera comment il a fait évoluer son modèle d'optimisation des prix sur un marché de commodités, avec une science des prix créative et une approche de segmentation flexible et liée à la valeur, pour améliorer les performances de l'entreprise.

expliquera comment il a fait évoluer son modèle d'optimisation des prix sur un marché de commodités, avec une science des prix créative et une approche de segmentation flexible et liée à la valeur, pour améliorer les performances de l'entreprise. Un fournisseur alimentaire pour professionnels, et spécialiste de la vente en gros montrera comment des stratégies avancées d'optimisation et de gestion des prix aident l'entreprise à déployer des prix personnalisés qui répondent à ses objectifs en matière de rentabilité et aux attentes des clients.

"Il n'a jamais été aussi difficile de s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché tout en continuant à atteindre les objectifs en matière de rentabilité", a déclaré Greg Peters, président et directeur général de Zilliant. "Le moment est venu pour les chefs d'entreprise de prendre du recul et de porter un regard critique sur les processus commerciaux qui ont un impact sur les résultats. Nous sommes ravis de partager la façon dont les grandes entreprises adoptent l'optimisation et la gestion des prix, l'IA et les solutions de croissance des ventes pour réimaginer les recettes du succès."

MindShare 2020 proposera également des démonstrations de produits sur la manière dont des solutions flexibles, dynamiques et basées sur l'IA peuvent permettre de relever les défis en matière de tarification, de vente et autres défis commerciaux.

Téléchargez l'agenda complet et inscrivez-vous à https://www.zilliant.com/mindshare-2020/.

