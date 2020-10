Zippo kooperiert mit street art künstler D*Face zur eröffnung des London Mural Festivals

Das großformatige Kunstwerk wurde in einem neuen Video mit dem Künstler enthüllt, das den kreativen Hintergrund seines Londoner Wandgemäldes illustriert. Es ist ab heute unter folgendem Link abrufbar: https://www.facebook.com/VT/videos/858812931189604 In dem Video bespricht D*Face sein subversives Selbstporträt, das Pop-Medien und Bilder kombiniert – nicht nur als satirischer Kommentar zum Inhaltskonsum im 21. Jahrhundert, sondern auch als Verweis auf Zippos ikonischen Status in der Popkultur und das stetige Engagement für den individuellen Ausdruck.