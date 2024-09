ZPMC auf ONS 2024: Globales maritimes Fachwissen präsentieren

SHANGHAI, 6 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) war ein prominenter Teilnehmer an der Offshore Northern Seas (ONS) 2024, die vom 26. bis 29. August in Stavanger, Norwegen, stattfand.

Auf dieser Messe präsentierte ZPMC seine Forschungs- und Entwicklungs-, Konstruktions-, Fertigungs- und Dienstleistungskapazitäten in den Bereichen Öl- und Gas-Offshore-Ausrüstung, Windkraft-Offshore-Ausrüstung und Kernunterstützungssysteme. Das Unternehmen präsentierte eine breite Palette typischer Produkte, die es in den letzten Jahren geliefert hat, darunter große Kranschiffe, Pipelineverlegungsschiffe, Kabelverlegungsschiffe, Offshore-Windpark-Wartungsschiffe, Sättigungstauchunterstützungsschiffe, Brückenstahlkonstruktionen und Windkraftstahlkonstruktionen. Darüber hinaus präsentierte ZPMC bahnbrechende Entwicklungen bei zentralen Stützsystemen wie Offshore-Kränen und Böcken und demonstrierte damit sein Verantwortungsbewusstsein und seine innovativen Entwicklungsstrategien in der globalen Meereswirtschaft. Diese Ausstellung trug dazu bei, das Markenimage und den Ruf des ZPMC in der maritimen Wirtschaft zu verbessern.

Das ZPMC tauschte sich während der Messe mit Partnern und Branchenkollegen aus der ganzen Welt über die aktuelle Entwicklungsdynamik und Trends auf dem Markt für Schiffstechnik aus. Das Unternehmen teilte Erfahrungen aus der Branche, untersuchte Möglichkeiten der Zusammenarbeit und tauschte Erkenntnisse aus.

In ihrem 50. Jahr bestätigt die ONS 2024 ihren Status als unverzichtbares jährliches Treffen für den globalen Öl- und Gassektor, das sich von seinen bescheidenen Anfängen im Jahr 1974 zu einer der größten und ältesten Messen ihrer Art in Europa entwickelt hat. Die diesjährige Konferenz brachte eine angesehene Reihe von Branchenführern und Technologieanbietern zusammen und bot eine Plattform für die Erkundung innovativer Fortschritte und die Förderung der Zusammenarbeit in diesem Bereich.