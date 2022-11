ZPMC-Forschungsprojekt zu zentralem Steuerungssystem für Hubinsel besteht Abnahmeprüfung und erreicht damit wichtigen Meilenstein

SHANGHAI, 22. November 2022 /PRNewswire/ -- Shanghai Zhenhua Port Machinery Co., Ltd. (ZPMC), der weltweit größte Hersteller von Hafenmaschinen, hat in Zusammenarbeit mit renommierten Schwermaschinenherstellern in China ein Forschungs- und Anwendungsprojekt für ein zentrales Steuerungssystem für eine Hubinsel (das „System") angestoßen. Das Projekt hat vor kurzem die Inspektion und Abnahmeprüfung durch das Industrieentwicklungszentrum des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie erfolgreich bestanden.

Mit proprietären geistigen Eigentumsrechten und patentierten Technologien wird das System hauptsächlich in Projekten zur Installation von Windkraftanlagen eingesetzt, um das umfassende Management des Betriebsstatus einer Hubinsel zu unterstützen und die Risikoabdeckung, Integration und Sicherheitsleistung des Fahrzeugmanagementsystems der Hubinsel zu verbessern.

Die erfolgreiche Abnahme ist eine Bestätigung der Durchbrüche von ZPMCS in der Forschung und Entwicklung von Meeresanlagen und -technologien und hat das Vertrauen des Unternehmens in die Förderung der Branchenentwicklung gestärkt, die durch technologische Innovationen vorangetrieben wird.

Die zentrale Steuerung und das System decken den gesamten Lebenszyklus von Offshore-Windkraftanlagen und den gesamten Konstruktionsprozess ab und bieten Prozesssteuerung, Sicherheitsmanagement und Alarmüberwachung, um sicherzustellen, dass die Anforderungen an einen sicheren Betrieb wie allgemeine Überwachung, Fehlerbehebung, Einrichtung, Arbeitsablaufplanung und Wartung erfüllt werden.

Das System wurde erfolgreich in der 2.000 Tonnen schweren Windfarm-Installationsplattform „Long yuan Zhenhua No.3" angewendet, unter Einhaltung aller durch das Forschungsprojekt vorgegebenen Leistungsmerkmale und mit Entsprechung aller technischen Leistungsindikatoren.

ZPMC setzt sich für die Verbesserung seiner unabhängigen Innovationsfähigkeiten ein und hat ein nationales Zentrum für Unternehmenstechnologie mit Arbeitsstationen für Akademiker und Post-Doktoranden eingerichtet. Derzeit verfügt ZPMC über mehr als 2.600 Ingenieure in den Bereichen Design, Forschung und Entwicklung sowie Fertigungsprozesse.

ZPMC zielt darauf ab, die Entwicklung der Herstellung von Schwermaschinen zu fördern, zu transformieren und zu modernisieren, indem es darauf besteht, die Branche mit Innovation zu befähigen und kontinuierlich Durchbrüche zu erreichen, die intelligent, effizient, sicher und umweltfreundlich sind und zu größeren Werten für die Entwicklung der Branche und der Gesellschaft beitragen.

SOURCE Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd.