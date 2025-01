ZPMC liefert das weltgrößte Rammschiff aus

SHANGHAI, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Am 5. Januar feierte Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) in Qidong City, Provinz Jiangsu, China, die Auslieferung des größten jemals gebauten Rammschiffs (das Schiff").

Das Schiff mit einer Länge von 130,5 Metern, einer Breite von 40,8 Metern und einer Tiefe von 8,4 Metern verfügt über einen 150 Meter hohen Pfahlrahmen. Sie ist in der Lage, Pfähle mit einem Gewicht von bis zu 700 Tonnen und einem Durchmesser von 7 Metern zu rammen und setzt mit dem höchsten Pfahlrahmen und der größten Pfahlhebekapazität neue Maßstäbe in der Branche. Außerdem ist es außergewöhnlich wind- und wellenbeständig. Das Schiff wurde mit dem Ziel entwickelt, umweltfreundliche und intelligente Technologien einzusetzen, und verfügt über eine hochmoderne diesel-elektrische Hybrid-Gleichstromnetztechnologie in Verbindung mit Superkondensatoren. Es verfügt über den weltweit größten Ölzylinder mit einer Schubkraft von 5.000 Tonnen, ein Produkt unabhängiger chinesischer Entwicklung und Fertigung. Das fortschrittliche Pfahlpositionierungssystem des Schiffes, das mit der Fähigkeit zur Differenzierung von Sternstationen auf hoher See ausgestattet ist, ermöglicht eine präzise, zentimetergenaue Positionierung der Pfähle in der Tiefsee, wodurch die Betriebseffizienz gesteigert und der Kohlenstoffausstoß verringert wird. Damit wird ein neuer Standard für Intelligenz und Nachhaltigkeit bei Rammschiffen gesetzt.

Mit seinen überragenden Fähigkeiten wird das Schiff beim Bau von großen Hafeninfrastrukturen, Seebrücken und Offshore-Windjackets sowie Monopile-Installationen eine wichtige Rolle spielen. Dieses Kernstück unterstützt die Weiterentwicklung des Tiefseewasserbaus und der Offshore-Windkraft-Industriekette.

Mit Blick auf die Zukunft verschiebt ZPMC die Grenzen hin zu anspruchsvolleren, intelligenteren und nachhaltigeren technischen Lösungen mit dem Ziel, die Hafen- und Schifffahrtsindustrie weltweit erheblich zu verbessern.