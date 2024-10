ZPMC setzt mit der Fertigstellungsabnahme des Automated Container Terminal in Qinzhou neue Branchenstandards

SHANGHAI, 14. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) hat mit Stolz den erfolgreichen Abschluss der Abnahmephase des Automated Container Terminal Qinzhou im Guangxi Beibu Gulf Port bekannt gegeben. Diese Errungenschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg von ZPMC im Bereich der automatisierten Terminals dar und unterstreicht die technologischen Fortschritte und das Engagement für Innovation.

Das Qinzhou Automated Container Terminal hat dank der fortschrittlichen Managementsysteme und der hochmodernen Ausrüstung von ZPMC einen bemerkenswerten Anstieg des Containerumschlags erzielt. Diese Verbesserung hat dazu beigetragen, den Gesamtcontainerumschlag des Hafens von Qinzhou von 3,02 Mio. TEU im Jahr 2019 auf 6,209 Mio. TEU im Jahr 2023 zu steigern, wodurch der Hafen zum ersten Mal in die Liste der TOP30-Containerhäfen weltweit für das Jahr 2023 aufgenommen wurde.

Das ZPMC hat weltweit fast 60 automatisierte Terminalprojekte erfolgreich durchgeführt und dabei kostengünstige, kurzzyklische, vollständig intelligente, hocheffiziente, sichere und emissionsfreie Terminals gefördert.

ZPMC kann den Anwendern die am besten geeigneten Layouts für Be- und Entladeprozesse anbieten, einschließlich vertikaler Layouts, horizontaler Layouts und paralleler Layouts. Bei dem Projekt Beibu Gulf Port Qinzhou hat ZPMC in Zusammenarbeit mit dem Kunden ein U-förmiges Layout entwickelt, das weltweit führend ist. ZPMC hat das System Smart Sim entwickelt, ein intelligentes Simulationswerkzeug, das die Bedürfnisse der Benutzer, die Bedingungen der Terminals und die Logistikmethoden bewertet, um die am besten geeigneten Layout-Lösungen anzubieten.

Was fortschrittliche Ausrüstung betrifft, ist ZPMC führend in der Innovation automatisierter Hafenmaschinen mit mehreren bahnbrechenden Technologien, darunter automatisierte Doppel- und Einzelfahrzeug-Kaikrane, der weltweit erste automatisierte Doppelcontainer-Schienenkran, automatisierte Doppelbalken-Portalkrane, vollständig mit Lithiumbatterien betriebene fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) und das erste intelligente fahrerlose Transportfahrzeug (FTF) sowie autonome fahrerlose Querverkehrsfahrzeuge.

Darüber hinaus bietet ZPMC sein proprietäres Equipment Control System (ZPMC-ECS) und das Integrated Production Control System for Smart Terminals (ZPMC-TOS) an, die beide die Effizienz durch computergesteuerte Abläufe erheblich steigern. Das ECS automatisiert den Containerumschlag und macht manuelle Entscheidungen überflüssig, während das ZPMC-TOS das Terminalmanagement und die Datenverbindungen integriert und optimiert und so die Produktionsqualität und die Ressourcennutzung deutlich verbessert. Im Jahr 2023 wurde das ZPMC-TOS erfolgreich in der Guangxi Zhonggu Qinzhou Container Multimodal Transport Logistics Base eingeführt.

Im Zuge des technologischen Wandels revolutionieren 5G und F5G den Hafenbetrieb und machen intelligente Häfen zu einem globalen Thema. ZPMC wird stets aktiv mit globalen Hafenpartnern zusammenarbeiten und dabei einen „hochwertigen, intelligenten und grünen" Entwicklungsansatz verfolgen, um den Bau intelligenter Häfen weltweit zu unterstützen.