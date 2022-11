ZPMC unterzeichnet Importverträge im Wert von 2,47 Milliarden Yuan mit 8 ausländischen Lieferanten

SHANGHAI, 9. November 2022 /PRNewswire/ -- Auf der fünften China International Import Expo (CIIE) am 8. November hat Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) bei der Eröffnungssitzung der China Construction Industry Supply Chain Cooperation and Development Alliance und der gemeinsamen Unterzeichnungszeremonie für die Importbeschaffung durch staatliche Bauunternehmen, die von der China Communications Construction Company Limited (CCCC) ausgerichtet wurde, Importverträge mit 8 ausländischen Lieferanten abgeschlossen.

Während des Treffens unterzeichnete ZPMC mehrere Verträge darunter:

für elektrische Steuerungssysteme mit Siemens (Deutschland), ABB (Schweiz) und Yaskawa Electric ( Japan );

mit dem in Helsinki , Finnland, ansässigen Hersteller von Frachtumschlagmaschinen Cargotec;

für Bremssysteme mit Dellner Bubenzer in Kirchen, Deutschland;

für Stahlseile mit dem in Busan , Südkorea, ansässigen Unternehmen Kiswire;

für mobile Stromversorgungssysteme mit Conductix-Wampfler aus Märkt, Deutschland und

mit dem in Göteborg, Schweden, ansässigen Lager- und Dichtungshersteller SKF.

Die Unterzeichnung der Abkommen erweitert und vertieft die Bemühungen von CCCC in der internationalen Zusammenarbeit und dem Aufbau einer internationalen Lieferkette mit Produzenten auf der ganzen Welt und spiegelt die komplementären Stärken von CCCC und den globalen Ressourcen, mit denen sie arbeiten, sowie ihre starke Allianz und die für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen wider.

ZPMC hat in fünf aufeinanderfolgenden Jahren große Kaufverträge über die Messe abgeschlossen, die sich in diesem Zeitraum auf über 9,3 Milliarden Yuan (ca. 1,362 Milliarden USD) summierten. Bis heute hat das Unternehmen fast 100 feste Lieferpartner im Ausland, während sich der Gesamtwert der Importbeschaffung in den gleichen fünf Jahren auf 22,5 Milliarden Yuan (ca. 3,31 Milliarden USD) belief. Dieses Mal belief sich der Wert der auf der Veranstaltung unterzeichneten Verträge auf 2,47 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die CIIE ist von großer Bedeutung für Chinas Entschlossenheit, die Offenheit zu erweitern, mit dem Ziel, Unternehmen weltweit dabei zu helfen, die Chancen auf dem chinesischen Markt zu nutzen und angesichts der außergewöhnlichen Umstände zur beschleunigten Erholung der Weltwirtschaft beizutragen.

