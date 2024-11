Zymo Research wehrt sich gegen die Klage von Qiagen, macht Verstöße gegen das Kartellrecht geltend und weist auf Versuche hin, Innovationen zu unterdrücken

IRVINE, Kalifornien, 13. November 2024 /PRNewswire/ -- Zymo Research Corporation (Zymo Research), ein führendes Unternehmen für innovative Lösungen im Bereich der Biowissenschaften, gab heute bekannt, dass es beim United District Court for the Central District of California (US-Bezirksgericht für den Central District of California) Klage gegen die Qiagen GmbH (Qiagen) eingereicht hat. In der Klage wird behauptet, dass Qiagen gegen das Kartellrecht verstoßen und die Vertragsbeziehungen von Zymo Research in unzulässiger Weise beeinträchtigt hat. Diese Behauptungen wurden als Teil einer geänderten Antwort auf eine zuvor von Qiagen eingereichte Patentverletzungsklage eingereicht. Neben der Geltendmachung von Kartell- und Störungsansprüchen bestreitet Zymo Research in seiner geänderten Klageerwiderung auch alle von Qiagen vorgebrachten Verletzungsvorwürfe.

Zymo Research ist der Ansicht, dass die Klage von Qiagen Teil einer größeren Strategie ist, die darauf abzielt, Rechtsstreitigkeiten als Mittel zu missbrauchen, um Innovationen zu unterdrücken und die Einführung bahnbrechender Technologien zu verzögern, die der wissenschaftlichen und medizinischen Gemeinschaft zugute kommen. Mit der Erhebung seiner Gegenklagen beabsichtigt Zymo Research nicht nur, seine Position in der Klage gegen Qiagen zu verteidigen, sondern auch den Missbrauch von Rechtsstreitigkeiten als Waffe gegen den technologischen Fortschritt zu beleuchten.

„Die Klage von Qiagen wurde nicht in gutem Glauben erhoben und ist unbegründet. Die wissenschaftliche Gemeinschaft verdient Zugang zu hochmodernen Instrumenten, die Wachstum und Entdeckungen fördern, und wir sind entschlossen, unsere bahnbrechende cfDNA-Technologie und unsere Beiträge zur wissenschaftlichen Gemeinschaft zu verteidigen", sagte Dr. Marc Van Eden, VP of Corporate Development.

Informationen zur Zymo Research Corporation

Zymo Research, ein 1994 gegründetes privates Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, ist ein weltweit führender Anbieter innovativer molekularer Werkzeuge für die Biowissenschaften. Geleitet von dem Grundsatz „The Beauty of Science is to Make Things Simple" (Die Schönheit der Wissenschaft besteht darin, Dinge einfach zu machen) hat sich Zymo Research der Entwicklung zuverlässiger Lösungen für komplexe wissenschaftliche Herausforderungen verschrieben. Zymo Research, auch bekannt als „The Epigenetics Company", bietet eine umfassende Palette von Technologien an, darunter Lösungen für die Probenentnahme, DNA/RNA-Aufreinigung, NGS-Bibliotheksvorbereitung, Mikrobiomik, Transkriptomik, Epigenomik, Genomik und Next-Generation-Sequencing-Services (NGS).

Durch wissenschaftliche Innovation ist Zymo Research bestrebt, nachhaltige biotechnologische Lösungen zu entwickeln, die die Art und Weise, wie biowissenschaftliche Forschung betrieben wird, grundlegend verändern. Dies zeigt sich in ihrem DNA/RNA-Shield-System für die Probenahme und den Transport bei Umgebungstemperatur, das die Kühlkettenlogistik vollständig eliminiert und so Abfall und den ökologischen Fußabdruck reduziert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.zymoresearch.com

Hinweis an die Redaktion: Mit seinen Gegenklagen im Rahmen des Gerichtsverfahrens behauptet Zymo Research, dass die Handlungen von Qiagen gegen Kartellrechtsgrundsätze verstoßen und die Geschäftsbeziehungen von Zymo Research beeinträchtigen.

