Accor 'Unveils the World' con su nueva campaña mundial que celebra el regreso de los viajes de placer

"Unveil the World", que se va a estrenar por medio de un corto que inspira a los viajeros a redescubrir lugares y experiencias increíbles que agregan belleza, profundidad y significado a sus vidas, se lanzará a través de ALL - Accor Live Limitless, un programa de fidelización de estilo de vida que integra recompensas, servicios y experiencias en toda la cartera de marcas de Accor.

Steven Taylor, director de marketing de Accor, indicó: "Durante el año pasado, hemos sido testigos en las redes sociales de cuánto la gente echa de menos viajar y experimentar las cosas que aman. Las personas de todo el mundo han pasado por momentos increíblemente difíciles y es nuestro deber inspirarlos con un renovado sentido de energía, positividad, magia y tranquilidad. El mundo necesita símbolos de optimismo para levantar su moral y es nuestra sincera esperanza que la gente pronto tenga la oportunidad de disfrutar de su merecido y vacaciones retrasadas".

Las estrellas inspiracionales

El bailarín y coreógrafo estadounidense Lil Buck lidera la nueva campaña de Accor al tiempo que presenta el lobby de un hotel, listo para recibir nuevamente a los invitados. Lil Buck afirmó: "Te estamos mostrando a nuestra manera artística que podrás descubrir y disfrutar tu mundo. Este verano podrás asegurarte de disponer de la oportunidad de disfrutar, volar, ir a algún lugar que siempre quisiste, ve, ve al lugar de tus sueños porque nunca sabremos cuándo estaremos atrapados en la casa de nuevo".

También adorna la campaña la excéntrica y fascinante Dominique Mirambeau, famosa modelo francesa de los años 70, musa de artistas como Salvador Dali, Moebius y Nicki de Saint-Phalle. Mirambeau dijo: "Todos tenemos un lugar en nuestro corazón al que a veces viajamos para encontrar consuelo. A veces, también es terapéutico visitarlo y disfrutarlo de verdad. Me complace y es un honor el hecho de poder transmitir este mensaje inspirador y energía a personas de todo el mundo".

El deseo de viajar

La investigación de Accor indica que es probable que el 65% de los encuestados en todo el mundo planeen un viaje de placer en los próximos meses. Los viajes por carretera, las cenas al aire libre, las experiencias culturales y las escapadas a la ciudad ocupan un lugar destacado en las listas de prioridades de las excursiones planificadas - áreas que la campaña "Unveil the World" de Accor fomentará con ofertas especiales, nuevos beneficios de fidelidad y flexibilidad de reserva.

Los consumidores también buscan opciones de precios flexibles, facilidad para reservar en línea y protocolos fiables de salud y seguridad, que los hoteles Accor ofrecen a través de la etiqueta de higiene y limpieza ALLSAFE del grupo.

"Accor ha trabajado arduamente para establecer prácticas líderes en la industria en estas áreas, que nuestros huéspedes y miembros leales han expresado que son una prioridad máxima mientras hacen planes para salir y comenzar a experimentar el mundo nuevamente", añadió Taylor. "Estamos impacientes por recibir a los huéspedes y proporcionarles confianza por su seguridad, las comodidades de la hospitalidad que anhelan y las experiencias a las que han soñado volver una vez más".

PELÍCULA Y CREATIVOS – REPARTO Y CRÉDITOS:

Concepto y dirección creativa: Studio 66

Director de cine: Manu Cossu

Producción: Iconoclast

Fotógrafo: Antoine Harinthe

Estilista: Aurora Sansone

Peluquería: Gabriele Trezzi

Maquillaje: Cosetta Giorgetti

Modelos: Lil Buck , Dominique Mirambeau , Mao Xiaoxing

, , Mao Xiaoxing Set de diseño: Emma Rauch

