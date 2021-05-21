Accor «снимает покрывало с мира»: новая глобальная кампания посвящена возрождению туризма

«Наши гостиницы и курорты готовы снова принимать гостей, успешно внедрив наши протоколы обеспечения гигиены и чистоты ALLSAFE, превосходящие по своей строгости требования, установленные на местных и национальных уровнях. Это должно убедить путешественников в том, что наши отели входят в число наиболее безопасных мест для любого, кто возвращается к привычному для себя активному отдыху или деловой деятельности. Кроме того, мы предлагаем гибкие тарифы и возможность отмены бронирования в последний момент на сайте All.com, с тем чтобы наши гости могли планировать свой отпуск без лишних забот. Подразделения компании Accor напряженно работают над тем, чтобы предстоящим летом мы могли обеспечить каждому возможность воплотить свои мечты об отдыхе в жизнь» , — заявил коммерческий директор Accor Патрик Мендес (Patrick Mendes), отвечающий за вопросы сбыта, маркетинга, дистрибуции и работы с постоянными клиентами.

Кампания "Unveil the World", начинающаяся сейчас с демонстрации короткого видеоролика, вдохновляющего путешественников на то, чтобы снова открыть для себя потрясающие места и впечатления, которые привносят в их жизнь красоту, глубину и смысл, будет запущена в рамках программы лояльности ALL - Accor Live Limitless («Не ограничивай свою жизнь»), объединяющей в себе выгодные акции, услуги и другие формы взаимодействия с потребителями по всему портфелю брендов компании Accor.

Директор компании Accor по маркетингу Стивен Тэйлор (Steven Taylor) заявил следующее: «На протяжении последнего года мы видели по всем социальным сетям, как всем нам не хватает путешествий и возможности заниматься любимыми вещами. Люди во всем мире переживали невероятно трудные времена, и наш долг — вдохновлять их обновленными ощущениями энергии, позитива, очарования и вновь обретенной уверенности. Мир нуждается в символах оптимизма для укрепления своего морального духа, и мы искренне надеемся, что уже в скором времени люди получат возможность насладиться своим заслуженным, хотя и запоздалым отдыхом».

Вдохновляющие звезды

Тон новой кампании Accor задает американский танцор и хореограф Лил Бак (Lil Buck), снимающий покрывало с гостиничного вестибюля, готового вновь приветствовать гостей. В этой связи Лил Бак сказал: «Мы демонстрируем вам в своей артистичной манере идею о том, что вы сможете заново открыть для себя мир и наслаждаться им. Этим летом обязательно дайте себе возможность наслаждаться самими собой, направляясь в те места, куда всегда хотели попасть, езжайте в место своей мечты, потому что мы не можем знать, когда снова окажемся запертыми в доме».

Другим украшением кампании является эксцентричная и очаровательная Доминик Мирамбо (Dominique Mirambeau) — знаменитая французская модель 70-х годов, ставшая музой для таких художников как Сальвадор Дали, Мёбиус и Ники де Сен-Фалль. Г-жа Мирамбо прокомментировала это так: «В сердце каждого из нас есть такое место, куда мы время от времени направляемся в поисках комфорта. Но иногда бывает очень полезно посетить его и насладиться им в реальной жизни! Для меня большая радость и честь донести эту вдохновляющую мысль и энергию до людей всего мира».

Желание путешествовать

По результатам исследования, проведенного компанией Accor, 65% респондентов по всему миру склонны запланировать поездку для отдыха в ближайшие месяцы. Высокие места в приоритетных списках планируемых экскурсий занимают поездки на автотранспорте, посещение ресторанов на открытом воздухе, культурные мероприятия и варианты городского уединения — все это будет поощряться в рамках проводимой Accor кампании "Unveil the World" посредством специальных предложений, новых привилегий для постоянных клиентов и гибких возможностей бронирования.

Кроме того, потребители заинтересованы в гибких вариантах ценообразования, простоте онлайн-бронирования и надежных мерах по охране здоровья и безопасности, предлагаемых отелями Accor посредством фирменного значка ALLSAFE, гарантирующего соблюдение норм гигиены и чистоты.

«Компания Accor усердно работала над созданием ведущих отраслевых методик в этих областях, что, по мнению наших гостей и участников программы лояльности, является одним из главных приоритетов, поскольку они планируют выйти из своих домов и начать заново познавать мир, — добавил г-н Тэйлор. — Мы с нетерпением ждем возвращения гостей и гарантируем им уверенность в своей безопасности, гостиничный комфорт, к которому они стремятся, и впечатления, которые им так хотелось пережить снова».

ВИДЕО и ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ – ИСПОЛНИТЕЛИ и УЧАСТНИКИ:

Концепция и художественное руководство: Studio 66

Режиссер: Маню Коссу ( Manu Cossu )

) Производство: Iconoclast

Фотограф: Антуан Аринте (Antoine Harinthe)

Стилист: Аврора Сансоне ( Aurora Sansone )

) Прически: Габриэль Трецци ( Gabriele Trezzi )

) Макияж: Косетта Жоржетти ( Cosetta Giorgetti )

) Модели: Лил Бак ( Lil Buck ), Доминик Мирамбо ( Dominique Mirambeau ), Мао Сяосин (Mao Xiaoxing)

), Доминик Мирамбо ( ), Мао Сяосин (Mao Xiaoxing) Декорации: Эмма Раух ( Emma Rauch )

#Unveiltheworld #ALLTravel #Accor

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ACCOR

Accor — одна из ведущих в мире гостиничных групп, в состав которой входят более 5100 гостиничных объектов и 10 000 предприятий общественного питания в 110 странах. Группа имеет одну из самых разнообразных в отрасли и полностью интегрированную гостиничную экосистему, охватывающую бренды класса люкс и премиум-класса, отели средней и бюджетной ценовых категорий, уникальные концепции по интересам, объекты развлечений и ночной жизни, рестораны и бары, частное жилье в фирменном стиле, объекты для аренды жилья на паях, консьерж-службы, офисные помещения совместного использования и многое другое. Кроме того, Accor обладает беспрецедентным портфелем выдающихся брендов и имеет в своем штате около 260 тысяч сотрудников по всему миру. Более 68 миллионов участников пользуются привилегиями, предусмотренными ее комплексной программой лояльности ALL - Accor Live Limitless — повседневным партнером по организации жизни, обеспечивающим доступ к широкому спектру выгодных акций, услуг и других форм взаимодействия. Реализуя свои инициативы Planet 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE и ALL Heartist Fund, группа сосредотачивает свое внимание на стимулировании позитивной деятельности за счет внедрения принципов деловой этики, ответственного туризма, социально-экологической ответственности, взаимодействия с местными сообществами, личностного разнообразия и инклюзивности. Компания Accor SA, основанная в 1967 году и имеющая свою штаб-квартиру во Франции, зарегистрирована на фондовой бирже Euronext Paris (код ISIN: FR0000120404) и внебиржевом рынке (тикер: ACCYY) в Соединенных Штатах. Для получения более подробной информации о компании Accor посетите ее сайт по адресу group.accor.com или следите за ее новостями в социальных сетях Twitter, Facebook, LinkedIn и Instagram.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=hTiRGjCM6TI

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1514328/Accor_Accor__Unveils_the_World__with_new_global_campaign_celebra.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1514329/Accor_Accor__Unveils_the_World__with_new_global_campaign_celebra.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1514330/Accor_Accor__Unveils_the_World__with_new_global_campaign_celebra.jpg

Отдел по связям со СМИ: Charlotte Thouvard (Шарлот Тувар), Accor Global Communications, тел.: +33 1 45 38 19 14, эл. почта: [email protected]; Mike Taylor (Майк Тэйлор), Accor Global Communications, тел.: +1 647-273-5598, эл. почта: [email protected]

SOURCE Accor