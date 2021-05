Accor «снимает покрывало с мира»: новая глобальная кампания посвящена возрождению туризма

Кампания "Unveil the World", начинающаяся сейчас с демонстрации короткого видеоролика, вдохновляющего путешественников на то, чтобы снова открыть для себя потрясающие места и впечатления, которые привносят в их жизнь красоту, глубину и смысл, будет запущена в рамках программы лояльности ALL - Accor Live Limitless («Не ограничивай свою жизнь»), объединяющей в себе выгодные акции, услуги и другие формы взаимодействия с потребителями по всему портфелю брендов компании Accor.

Директор компании Accor по маркетингу Стивен Тэйлор (Steven Taylor) заявил следующее: «На протяжении последнего года мы видели по всем социальным сетям, как всем нам не хватает путешествий и возможности заниматься любимыми вещами. Люди во всем мире переживали невероятно трудные времена, и наш долг — вдохновлять их обновленными ощущениями энергии, позитива, очарования и вновь обретенной уверенности. Мир нуждается в символах оптимизма для укрепления своего морального духа, и мы искренне надеемся, что уже в скором времени люди получат возможность насладиться своим заслуженным, хотя и запоздалым отдыхом».

Вдохновляющие звезды

Тон новой кампании Accor задает американский танцор и хореограф Лил Бак (Lil Buck), снимающий покрывало с гостиничного вестибюля, готового вновь приветствовать гостей. В этой связи Лил Бак сказал: «Мы демонстрируем вам в своей артистичной манере идею о том, что вы сможете заново открыть для себя мир и наслаждаться им. Этим летом обязательно дайте себе возможность наслаждаться самими собой, направляясь в те места, куда всегда хотели попасть, езжайте в место своей мечты, потому что мы не можем знать, когда снова окажемся запертыми в доме».

Другим украшением кампании является эксцентричная и очаровательная Доминик Мирамбо (Dominique Mirambeau) — знаменитая французская модель 70-х годов, ставшая музой для таких художников как Сальвадор Дали, Мёбиус и Ники де Сен-Фалль. Г-жа Мирамбо прокомментировала это так: «В сердце каждого из нас есть такое место, куда мы время от времени направляемся в поисках комфорта. Но иногда бывает очень полезно посетить его и насладиться им в реальной жизни! Для меня большая радость и честь донести эту вдохновляющую мысль и энергию до людей всего мира».

Желание путешествовать

По результатам исследования, проведенного компанией Accor, 65% респондентов по всему миру склонны запланировать поездку для отдыха в ближайшие месяцы. Высокие места в приоритетных списках планируемых экскурсий занимают поездки на автотранспорте, посещение ресторанов на открытом воздухе, культурные мероприятия и варианты городского уединения — все это будет поощряться в рамках проводимой Accor кампании "Unveil the World" посредством специальных предложений, новых привилегий для постоянных клиентов и гибких возможностей бронирования.

Кроме того, потребители заинтересованы в гибких вариантах ценообразования, простоте онлайн-бронирования и надежных мерах по охране здоровья и безопасности, предлагаемых отелями Accor посредством фирменного значка ALLSAFE, гарантирующего соблюдение норм гигиены и чистоты.

«Компания Accor усердно работала над созданием ведущих отраслевых методик в этих областях, что, по мнению наших гостей и участников программы лояльности, является одним из главных приоритетов, поскольку они планируют выйти из своих домов и начать заново познавать мир, — добавил г-н Тэйлор. — Мы с нетерпением ждем возвращения гостей и гарантируем им уверенность в своей безопасности, гостиничный комфорт, к которому они стремятся, и впечатления, которые им так хотелось пережить снова».

ВИДЕО и ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ – ИСПОЛНИТЕЛИ и УЧАСТНИКИ:

Концепция и художественное руководство: Studio 66

Режиссер: Маню Коссу ( Manu Cossu )

) Производство: Iconoclast

Фотограф: Антуан Аринте (Antoine Harinthe)

Стилист: Аврора Сансоне ( Aurora Sansone )

) Прически: Габриэль Трецци ( Gabriele Trezzi )

) Макияж: Косетта Жоржетти ( Cosetta Giorgetti )

) Модели: Лил Бак ( Lil Buck ), Доминик Мирамбо ( Dominique Mirambeau ), Мао Сяосин (Mao Xiaoxing)

), Доминик Мирамбо ( ), Мао Сяосин (Mao Xiaoxing) Декорации: Эмма Раух ( Emma Rauch )

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ACCOR

Accor — одна из ведущих в мире гостиничных групп, в состав которой входят более 5100 гостиничных объектов и 10 000 предприятий общественного питания в 110 странах. Группа имеет одну из самых разнообразных в отрасли и полностью интегрированную гостиничную экосистему, охватывающую бренды класса люкс и премиум-класса, отели средней и бюджетной ценовых категорий, уникальные концепции по интересам, объекты развлечений и ночной жизни, рестораны и бары, частное жилье в фирменном стиле, объекты для аренды жилья на паях, консьерж-службы, офисные помещения совместного использования и многое другое. Кроме того, Accor обладает беспрецедентным портфелем выдающихся брендов и имеет в своем штате около 260 тысяч сотрудников по всему миру. Более 68 миллионов участников пользуются привилегиями, предусмотренными ее комплексной программой лояльности ALL - Accor Live Limitless — повседневным партнером по организации жизни, обеспечивающим доступ к широкому спектру выгодных акций, услуг и других форм взаимодействия. Реализуя свои инициативы Planet 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE и ALL Heartist Fund, группа сосредотачивает свое внимание на стимулировании позитивной деятельности за счет внедрения принципов деловой этики, ответственного туризма, социально-экологической ответственности, взаимодействия с местными сообществами, личностного разнообразия и инклюзивности. Компания Accor SA, основанная в 1967 году и имеющая свою штаб-квартиру во Франции, зарегистрирована на фондовой бирже Euronext Paris (код ISIN: FR0000120404) и внебиржевом рынке (тикер: ACCYY) в Соединенных Штатах. Для получения более подробной информации о компании Accor посетите ее сайт по адресу group.accor.com или следите за ее новостями в социальных сетях Twitter, Facebook, LinkedIn и Instagram.

