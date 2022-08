ACON cierra un fondo de continuación de unos 700 millones de dólares para New Era Cap, LLC

-ACON Investments cierra un fondo de continuación de aproximadamente 700 millones de dólares para New Era Cap, LLC

La empresa ha logrado un crecimiento récord y está bien posicionada para continuar su expansión

WASHINGTON, 5 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- ACON Investments ("ACON"), una empresa de inversión de capital privado con sede en Washington D.C., ha anunciado hoy el cierre de ACON Strategic Partners II, L.P. ("ASP II" o el "Fondo de Continuación"), un nuevo fondo de continuación de un solo activo de aproximadamente 700 millones de dólares en relación con la venta parcial de su inversión de cartera ACON Equity Partners IV ("AEP IV") en New Era Cap, LLC ("New Era Cap" o la "Compañía"), así como un aumento de su participación actual en New Era Cap. Con sus 102 años de historia, la Compañía se ha consolidado como la mayor marca mundial de gorras auténticas y de estilo de vida en los deportes con licencia. La icónica marca New Era Cap es el socio oficial de licencias de gorras de la Major League Baseball, la National Football League y la National Basketball Association, así como de más de 170 asociaciones con licencia en torno a una variedad de productos de gorras, ropa y accesorios.

El Fondo de Continuación, gestionado por ACON, contará con el apoyo de socios limitados tanto nuevos como continuos de ACON. Los nuevos inversores son Apollo, GCM Grosvenor, Hamilton Lane y Neuberger Berman, en nombre de sus respectivos fondos gestionados. ACON Investments y ACON Equity Partners IV siguen manteniendo participaciones significativas en la Compañía.

New Era Cap diseña, comercializa y distribuye más de 200 millones de prendas de vestir y sombreros al año y ha experimentado varios años de crecimiento orgánico récord de los ingresos, que se espera que continúe en el futuro inmediato. La inversión inicial de ACON en enero de 2021 representó el primer y único capital institucional de la Compañía. La Compañía continúa implementando una estrategia de crecimiento múltiple que incluye una mayor expansión de su huella de más de 800 tiendas minoristas en Asia, México, América Latina y Brasil y el crecimiento de su marca principal de estilo de vida en la ropa, así como su plataforma DTC. New Era Cap seguirá siendo dirigida por Chris Koch, su consejero delegado de cuarta generación, cuyo bisabuelo, Ehrhardt Koch, fundó New Era Cap en 1920 en Buffalo, Nueva York.

Ken Brotman, Socio fundador de ACON Investments, comentó: "New Era Cap representa una oportunidad única y propia en la que ACON fue uno de los primeros socios de la empresa y el primer capital institucional para esta marca icónica de 102 años. Nos sentimos honrados de ser el socio de confianza de la Compañía y tenemos un gran respeto por la larga y rica historia de New Era Cap y por lo que Chris Koch y el equipo de gestión han construido. Ha sido una de nuestras inversiones de cartera con mejor rendimiento en ACON Equity Partners IV, y estamos encantados de continuar nuestra asociación con Chris y el equipo para impulsar un mayor crecimiento y expansión en todo el mundo".

Chris Koch, consejero delegado de New Era Cap, declaró: "Estamos encantados de ampliar nuestra relación con ACON y apoyarnos en su amplia experiencia en el sector de los productos de consumo y estilo de vida. Su probada trayectoria de apoyo a las empresas a través del crecimiento y la expansión hizo de ACON el socio perfecto para nuestro negocio. Este nuevo capital facilitará la aceleración de nuestras agresivas iniciativas de crecimiento y nos permitirá considerar potenciales adquisiciones norteamericanas y globales que puedan ser aditivas a nuestra ya poderosa plataforma global."

Como parte de la transacción, la Major League Baseball, la National Football League y la National Basketball Association se convertirán en propietarios minoritarios de New Era Cap. Jim Grundtisch, director de ingresos de New Era Cap, comentó: "Tener a nuestros tres mayores socios de la liga alineados con nosotros a través de una posición de equidad estratégica consolida aún más nuestras ya fuertes asociaciones. Estamos comprometidos a continuar con la sólida trayectoria de crecimiento global que hemos establecido para nuestra marca y para nuestros socios globales clave en el futuro."

ACON estuvo representada en la transacción por Evercore. Jefferies LLC también actuó como asesor financiero de ACON, mientras que Winston & Strawn actuó como asesor legal de ACON. Truist Securities actuó como asesor financiero exclusivo y Bryan Cave Leighton Paisner actuó como asesor legal de New Era Cap.

Acerca de New Era Cap, LLC

Desde 1920, New Era Cap fabrica a mano las mejores gorras del mundo. Hoy en día, con líneas de ropa y accesorios, la marca es un líder del mercado arraigado en el deporte y un influenciador de la cultura de la calle y el estilo de vida en todo el mundo. Con más de 170 licencias en su cartera, New Era Cap es la marca elegida en el mundo del deporte, la moda, la música y el entretenimiento. La empresa tiene su sede en Buffalo, Nueva York, y sus productos se venden en más de 120 países. Para obtener más información sobre las oficinas y asociaciones mundiales de New Era Cap, visite www.neweracap.com y los canales sociales @neweracap.

Acerca de ACON Investments

ACON Investments, L.L.C. es una empresa internacional de inversiones de capital privado con sede en Washington, D.C. que gestiona fondos de capital privado y sociedades con fines especiales que realizan inversiones en Estados Unidos, América Latina y Europa. Con profesionales en Washington, D.C., Dallas, Los Ángeles, Nueva York, Bogotá, Madrid, Ciudad de México y São Paulo, ACON ha gestionado 6.900 millones de dólares en activos desde su creación y tiene un historial de 26 años.

ACON U.S. es una de las empresas de capital de riesgo con mayor diversidad orgánica, con un 70% de la alta dirección (ex fundadores) y un 68% de todos los empleados compuesto por mujeres y/o personas de diversos orígenes. ACON es un inversor de valor con gran experiencia en los sectores de consumo, industria y servicios empresariales y con un historial de éxito en situaciones que implican el primer capital institucional para empresas familiares, reposicionamiento de marcas, consolidación de industrias y escisiones corporativas. Además, ACON se centra en un nuevo paradigma de Sostenibilidad Estratégica en toda su cartera con el compromiso de lograr resultados sostenibles al tiempo que se impulsan los rendimientos financieros y la rentabilidad.

Para más información, visite www.aconinvestments.com

