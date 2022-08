ACON Investments sluit continuatiefonds van ongeveer 700 miljoen dollar af voor New Era Cap, LLC

Het bedrijf heeft een recordgroei bereikt en is goed gepositioneerd voor voortdurende uitbreiding

WASHINGTON, 5 augustus, 2022 /PRNewswire/ -- ACON Investments ("ACON"), een beleggingsbedrijf met privévermogen, gevestigd in Washington DC, kondigde vandaag de afsluiting aan van ACON Strategic Partners II, L.P. ("ASP II" of het "continuatiefonds"), een nieuw fonds voor de voortzetting van één activum van ongeveer $ 700 miljoen in verband met de gedeeltelijke verkoop van zijn ACON equity Partners IV ("AEP IV") - portefeuillebeleggingen in new Era Cap, LLC ('New Era Cap' of het 'bedrijf') en een uitbreiding van het bestaande eigendomsbelang in New Era Cap. Met zijn 102 jaar lange geschiedenis heeft het bedrijf zich gevestigd als het grootste authentieke merk voor hoofdkleding en lifestyle op het gebied van gelicentieerde sport. Het iconische merk van New Era Cap is de officiële licentiepartner voor hoofdkleding voor Major League Baseball, de National Football League en de National Basketball Association, en biedt meer dan 170 andere gelicentieerde partnerschappen over een verscheidenheid aan hoofddeksels, kleding en accessoireproducten.

Het door ACON beheerde continuatiefonds zal worden ondersteund door nieuwe en doorlopende beperkte partners van ACON. Nieuwe investeerders worden aangevoerd door Apollo, GCM Grosvenor, Hamilton Lane en Neuberger Berman, namens de respectieve door hen beheerde fondsen. ACON Investments en ACON Equity Partners IV blijven een belangrijke rol blijven spelen binnen het bedrijf.

New Era Cap ontwerpt, verkoopt en distribueert jaarlijks meer dan 200 miljoen stuks hoofdkleding en kleding en heeft een aantal jaar ervaring met een recordgroei van de organische omzet, die naar verwachting zal blijven groeien voor de veelbelovende toekomst. De eerste investering van ACON in januari 2021 was het eerste en enige institutionele aandelenkapitaal van het bedrijf. Het bedrijf gaat door met het implementeren van een meervoudige groeistrategie, waaronder het verder uitbreiden van zijn meer dan 800 winkels in Azië, Mexico, Latijns-Amerika en Brazilië en het uitbreiden van zijn essentieel lifestylemerk in kleding en zijn DTC-platform. New Era Cap wordt nog steeds geleid door Chris Koch, de vierde generatie CEO van het bedrijf, wiens grote grootvader, Ehrhardt Koch, New Era Cap in 1920 in Buffalo, New York heeft opgericht.

Ken Brotman, oprichter van ACON Investments, merkt op: "New Era Cap biedt een unieke en gepatenteerde mogelijkheid waarin ACON als vroege partner voor het bedrijf en het eerste institutionele aandelenkapitaal voor dit 102 jaar oude iconische merk fungeerde. We zijn vereerd om de vertrouwde partner van het bedrijf te zijn en hebben veel respect voor de lange en rijke geschiedenis van New Era Cap en hetgeen Chris Koch en het managementteam hebben opgebouwd. Het is een van onze best presterende portefeuillebeleggingen in ACON Equity Partners IV, en we zijn verheugd om onze samenwerking met Chris en het team voort te zetten om meer groei en uitbreiding over de hele wereld te stimuleren."

Chris Koch, CEO van New Era Cap, zei het volgende: "We zijn verheugd om onze relatie met ACON uit te breiden en te bouwen op hun uitgebreide ervaring op het gebied van lifestyle en consumentenproducten. Hun bewezen staat van dienst als het gaat om het ondersteunen van bedrijven door groei en uitbreiding, maakt ACON tot de perfecte partner voor ons bedrijf. Dit nieuwe kapitaal zal de versnelling van onze agressieve groei-initiatieven vergemakkelijken en biedt ons de mogelijkheid om mogelijke Noord-Amerikaanse en wereldwijde overnames te overwegen die een aanvulling kunnen zijn op ons reeds krachtige wereldwijde platform."

Als onderdeel van de transactie zullen Major League Baseball, de National Football League en de National Basketball Association minderheidseigenaren worden van New Era Cap. Jim Grundtisch, Chief Revenue Officer van New Era Cap, merkte op: "dankzij een strategische equity-positie zijn onze drie grootste divisiepartners op elkaar afgestemd en versterken ze onze al krachtige samenwerking nog verder. We zetten ons in om het robuuste wereldwijde groeitraject dat we voor ons merk en voor onze belangrijkste partners over de hele wereld tot op de toekomst hebben vastgesteld, voort te zetten."

ACON werd tijdens de transactie vertegenwoordigd door Evercore. Jefferies LLC trad ook op als financieel adviseur van ACON, terwijl Winston & Strawn als juridisch adviseur van ACON fungeerde. Truist Securities trad op als exclusief financieel adviseur en Bryan Cave Leighton Paisner was juridisch adviseur van New Era Cap.

Over New Era Cap, LLC

Sinds 1920 verkoopt New Era Cap de beste handgemaakte hoofddeksels ter wereld. Vandaag de dag is het merk, met kleding- en accessoirelijnen, een marktleider die is geworteld in sport en een influencer als het gaat om wereldwijde straat- en lifestylecultuur. Met meer dan 170 licenties in zijn portfolio, is New Era Cap het merk van keuze op het gebied van sport, mode, muziek en entertainment. Het bedrijf heeft het hoofdkantoor in Buffalo, N.Y., en zijn producten worden verkocht in meer dan 120 landen. Voor meer informatie over de wereldwijde vestigingen en partnerships van New Era Cap, gaat u naar www.neweracap.com en sociale media @ neweracap.

Over ACON Investments

ACON Investments, L.L.C. is een internationaal beleggingsbedrijf op het gebied van private equity van Washington, dat private equity en special purpose partnerships beheert die beleggen in de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en Europa. Met professionals in Washington, D.C., Dallas, Los Angeles, New York, Bogotá, Madrid, Mexico City en São Paulo, heeft ACON sinds de 6,9 miljard dollar aan activa beheerd en heeft het een 26 jaar durende staat van dienst.

ACON US is een van de meest gerenommeerde organisch diverse private equity bedrijven met 70% van het senior management (ex - oprichters) en 68% van alle werknemers bestaande uit vrouwen en/of individuen met een diverse achtergrond. ACON is een waardebelegger met diepgaande expertise op het gebied van consumenten, industrie en zakelijke diensten en met een staat van dienst op het gebied van succes in situaties die het eerste institutionele kapitaal voor familiebedrijven, merkenherpositionering, sectorconsolidatie en bedrijfsovernames omvatten. Daarnaast richt ACON zich op een nieuw paradigma van strategische duurzaamheid binnen zijn hele portefeuille, waarbij het zich inzet voor het bereiken van duurzame resultaten en het stimuleren van financiële opbrengsten en winstgevendheid.

