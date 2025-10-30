AliExpress lanza Marcas+, canal que ofrece una amplia gama de marcas a precios asequibles, justo a tiempo para el 11.11

Más de 1.500 marcas en AliExpress, entre las que se incluyen: iLife, Chuwi y Vevor

AliExpress promete la garantía 'Mejor Precio Garantizado' en las marcas del canal Marcas+

Periodo festivo de compras: del 11 de noviembre al 3 de diciembre (incluidos el 11.11 y el Black Friday).

MADRID, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- AliExpress, Marketplace internacional de venta online de Alibaba International Digital Commerce Group, ha lanzado el canal Marcas+, que ofrece una mayor selección de marcas asequibles con autenticación oficial de los productos, envío gratuito y políticas de protección de precios para que los consumidores puedan comprar con confianza en AliExpress durante este periodo festivo.

AliExpress se está convirtiendo rápidamente en la plataforma de referencia para los consumidores que buscan marcas asequibles, y la llegada de Marcas+ está pensada para ayudar a los consumidores a comprar aún más productos de marca a precios competitivos durante la temporada festiva de compras. En exclusiva en el canal Marcas+, el marketplace también ofrece a sus clientes el compromiso de precio 'Mejor Precio Garantizado'. A través de este servicio, si un cliente encuentra un artículo idéntico a un precio más bajo en otras plataformas en los 7 días siguientes a su compra en AliExpress, puede reclamar hasta 50 € en concepto de compensación*. Esta garantía asegura que los clientes siempre obtengan la mejor oferta, incluso en productos de marca, y después de la compra.

Una investigación revela que AliExpress es el lugar ideal para encontrar productos de marca a precios asequibles.

Una investigación realizada este verano* reveló que la gran mayoría (80 %) de los compradores de AliExpress en toda Europa consideran que el marketplace es asequible, y piensan que su dinero rinde más en AliExpress sorprendiéndose por la amplia selección de productos disponibles en la plataforma. Un número menor (algo más de la mitad) de los compradores de AliExpress en Europa sabía que se pueden comprar productos de grandes marcas en la plataforma. La presencia de productos de marca en la plataforma está a punto de recibir un gran impulso con el lanzamiento del canal Marcas+.

Eric Zhang, director de AliExpress en Europa, ha afirmado: "AliExpress es conocido por sus precios bajos, pero los clientes nos dicen que quieren una selección aún mayor de productos de marca. Eso es lo que ofrece Marcas+. Y, mientras que algunas aplicaciones cobran un precio superior por las marcas, AliExpress está decidido a mantener precios bajos difíciles de superar, incluso para los productos de marca".

iLife, Chuwi y Vevor: la nueva generación de innovación accesible en AliExpress

AliExpress impulsa la llegada a Europa de marcas que combinan tecnología, diseño y precio competitivo. Entre ellas destacan iLife, especializada en robots aspiradores inteligentes; Chuwi, reconocida por sus portátiles y tablets de alto rendimiento; y Vevor, referente en herramientas y equipamiento para el hogar y el trabajo. A través del canal Marcas+, AliExpress apoya a estas marcas en su expansión internacional, facilitando su conexión directa con millones de consumidores europeos.

Las marcas presentes en AliExpress abarcan desde nombres de renombre internacional hasta nuevas marcas con experiencia en categorías de tendencia. Entre las marcas disponibles en AliExpress se incluyen:

Xiaomi, Redmi, OPPO, Asus, Huawei, Unihertz, Chuwi (dispositivos electrónicos)

Pop Mart, Hot Wheels, Transformers, Sylvanian families (juguetes coleccionables)

Insta360 (fotografía)

Hyperx, Razer, Playstation, (videojuegos)

Dyson, Amazfit (Cuidado personal, secadoras de cabello)

Toptrek (indumentaria deportiva)

Las compras festivas se extienden este año

Con la puesta en marcha del canal Marcas+, los compradores de AliExpress podrán beneficiarse de un periodo de rebajas más largo, desde el 11 de noviembre hasta el 3 de diciembre, que abarca tanto el 11.11 como el Black Friday.

11.11: del 11 al 19 de noviembre

Rebajas del Black Friday: del 20 de noviembre al 3 de diciembre

*Aplican términos y condiciones

Sobre AliExpress

Lanzada en 2010, AliExpress es una plataforma global de comercio electrónico dedicada a crear una mejor experiencia de compra para cientos de millones de consumidores en más de 200 países y regiones. AliExpress forma parte del Alibaba International Digital Commerce Group.

Metodología de investigación: La investigación fue realizada por Censuswide con una muestra de 1.501 personas en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y Polonia (mayores de 18 años, representativas a nivel nacional). El periodo de la encuesta fue del 2 al 7 de julio de 2025. Censuswide cumple y emplea a miembros de la Market Research Society (Sociedad de Investigación de Mercados) y sigue el código de conducta de la MRS y los principios de ESOMAR. Censuswide también es miembro del British Polling Council (Consejo Británico de Encuestas).

