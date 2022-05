ALL - Accor Live Limitless despierta al niño que todos llevamos dentro con el Paris Saint-Germain

Antes de incorporarse al Paris Saint-Germain y brillar en los campos de fútbol de todo el mundo, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Achraf Hakimi y Gianluigi Donnarumma también aspiraban a materializar sus ilusiones. La campaña "where it ALL started" realizada en estos hoteles es un guiño a su infancia respectiva, ya llena de promesas.

Socio principal y patrocinador de la camiseta del París Saint-Germain, ALL – Accor Live Limitless despierta al niño que aún sueña en cada uno de ellos creando, a partir de sus recuerdos, la habitación inspirada en su infancia en un hotel Accor cercano a la ciudad donde tienen sus raíces. Al abrir una puerta a su pasado, los cinco jugadores del club ofrecen a los niños y sus familias la oportunidad de compartir su historia, las pasiones de su infancia y los secretos de su éxito.

Cinco hoteles ofrecen una habitación familiar inédita:

En el Sofitel Le Scribe Paris Opéra, la habitación de Presnel Kimpembe invita a los jóvenes huéspedes a descubrir el universo de un niño dinámico, apasionado por el kung-fu, la música y el París Saint-Germain.

En el Ibis Styles Sevilla, en Sevilla , una habitación con un toque andaluz recuerda las raíces españolas de Sergio Ramos y su pasión por los juguetes de construcción.

En el Fairmont Royal Palm Marrakech, la decoración de la habitación infantil de Achraf Hakimi expresa el orgullo por sus raíces y por sus mayores de quien fuera un gran aficionado a las motos y los videojuegos.

En el Novotel Salerno Est Arechi, en Salerno, la habitación de Gianluigi Donnarumma -por entonces ya hincha del jugador Gianluigi Buffon - representa el vestuario de un campeón, aquel que pasaba las mañanas de los domingos viendo los dibujos animados de Oliver y Benji.

En el Pullman São Paulo Vila Olimpia , la habitación de Marquinhos -que compartía con uno de sus hermanos- honra los dos pilares de Brasil: la familia y el fútbol, del que comenzó su carrera como portero

Este viaje al pasado de Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma y Marquinhos será un souvenir inolvidable para cada huésped que se aloje en una de estas habitaciones.

Una vez alojados, TODOS los clientes miembros recibirán una foto autografiada junto con un mensaje de video del jugador.

La ambición de ALL - Accor Live Limitless, a través de su asociación con el Paris Saint-Germain, es brindar experiencias únicas y llenas de sensaciones a los aficionados al fútbol y a los miembros de ALL - el programa de fidelidad y la plataforma de reservas Accor.

Los cinco jugadores del Paris Saint-Germain aparecen en una película sobre los momentos clave de su aprendizaje y comparten su secreto común de creer siempre en sí mismos y en sus sueños.

Películas individuales y contenido fotográfico accesible aquí: https://bit.ly/ALL_whereitallstarted

Habitaciones disponibles en reserva a partir del 23 de mayo de 2022 en https://all.accor.com/event/where-it-all-started.es.shtml o directamente con cada hotel.

A tener en cuenta que solo se ha decorado el "área infantil", el servicio para padres se mantiene fiel a la experiencia hotelera habitual de los 5 hoteles.

