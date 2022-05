ALL - Accor Live Limitless desperta a criança que existe em nós com o Paris Saint-Germain

O quarto de uma criança é o santuário dos sonhos mais belos, um lugar único e mágico. É dentro de suas quatro paredes, decoradas com cartazes de campeões e repletas de memórias, que todos sonham em grande com o adulto em que se tornarão.

Antes de se juntar ao Paris Saint-Germain e brilhar nos campos de futebol do mundo inteiro Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma e Marquinhos também tinham o desejo de alcançar grandes coisas. A campanha "where it ALL started" em vigor nestes hotéis é um piscar de olho para estas infâncias, já muito promissoras!

Como principal parceiro e patrocinador das camisolas do Paris Saint-Germain, ALL – Accor Live Limitless desperta a criança que existe em cada um deles, criando, a partir de suas memórias, o quarto inspirado em sua infância em um hotel Accor, não muito longe da cidade onde eles têm suas raízes. Ao abrir uma porta para seu passado, os cinco jogadores parisienses oferecem às crianças e suas famílias a oportunidade de compartilhar sua história, suas paixões infantis e os segredos de seu sucesso.

Cinco hotéis oferecem um quarto familiar único:

· No Sofitel Le Scribe Paris Opéra, o quarto de Presnel Kimpembe convida os jovens clientes a descobrir o mundo de uma criança dinâmica, apaixonada por kung fu, música e o Paris Saint-Germain

· No Ibis Styles Sevilla, em Sevilha, um quarto com um toque andaluz lembra as raízes espanholas de Sergio Ramos – e sua paixão por pequenos tijolos de construção

· No Fairmont Royal Palm Marrakech, a decoração do quarto de infância de Achraf Hakimi expressa o orgulho do futebolista em suas raízes e em seus irmãos mais velhos, ele que era um grande fã de motos e videogames

· No Novotel Salerno Est Arechi em Salerno, o quarto de Gianluigi Donnarumma – já fã de Gianluigi Buffon – é uma representação do camarim de um campeão, ele que passava suas manhãs de domingo assistindo ao desenho animado "Super Campeões"

· No Pullman São Paulo Vila Olimpia, o quarto de Marquinhos – que ele dividiu com um de seus irmãos – honra os dois pilares do Brasil: família e futebol, ele que fez sua estreia como guarda-redes

Esta viagem ao passado de Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma e Marquinhos será uma viagem inesquecível para cada cliente hospedado em um destes quartos.

Ao chegar ao quarto, os clientes membros ALL receberão uma foto autografada com uma mensagem de vídeo do jogador.

A ambição de ALL - Accor Live Limitless, através de sua parceria com o Paris Saint-Germain, é oferecer experiências únicas e significativas aos fãs de futebol e aos membros ALL – o programa de fidelidade e a plataforma de reservas Accor.

Estes cinco jogadores do Paris Saint-Germain também relembram em um filme os momentos-chave de sua aprendizagem e compartilham seu segredo comum de sempre acreditarem em si mesmos e em seus sonhos.

Filmes e conteúdos fotográficos disponíveis aqui: https://bit.ly/ALL_whereitallstarted

Quartos disponíveis para reserva a partir de 23 de maio de 2022 em https://all.accor.com/event/where-it-all-started.pt-br.shtml ou diretamente com os hotéis em questão.

Observe que apenas a "espaço infantil" foi redecorada, o serviço para os pais permanece fiel à experiência hoteleira habitual dos 5 hotéis em questão.

