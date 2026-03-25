Siete Señales. La Superficie de Decisión Completa

Cada decisión de adquisición autónoma se resuelve en uno de siete resultados legibles por máquina:

acm-200.org — ALLOW • Muévelo.

acm-403.org — RESTRICT • No procede.

acm-300.org — CONDITIONAL • Aún no.

acm-451.org — ESCALATE • Se requiere intervención humana.

acm-404.org — NOT_FOUND • No registrado.

acm-500.org — SYSTEM_ERROR • Reintentar.

acm-000.org — NOT_APPLICABLE • Omitir.

Éste es el vocabulario completo de la adquisición autónoma. Sin capas de interpretación. Sin análisis semántico. Sin deriva entre agentes, proveedores o nubes.

La señal se activa. El SKU se mueve — o no se mueve.

Despliegue Multihiperescalador

Desplegado en Microsoft Azure Francia Central, AWS Frankfurt, AWS Londres, Google Cloud Madrid y el perímetro global de Cloudflare, ACM-68000 entrega respuestas en menos de 40 ms directamente en SAP S/4HANA, Oracle Fusion y Microsoft Dynamics 365. Desarrollado por un nuevo participante en el Programa Microsoft AI Cloud Partner, opera sobre la misma infraestructura hiperescaladora que los mayores sistemas ERP empresariales del mundo.

Código Abierto. Operativo. Listo.

Con licencia MIT y disponible de inmediato en allooloo.github.io/acm-68000 — gratuito para desarrolladores, agentes de inteligencia artificial e integradores de todo el mundo. Sin dependencia de proveedores. Sin caja negra propietaria. Sin autorización previa requerida.

Intégrelo en su lógica de adquisición, dirija sus agentes hacia él y distribuya SKU con señales integradas.

Primer SKU en el Rail

ACM-68000 ya está en producción. A través del AIO-TFX Rail, desplegado para GreenCore Solutions Corp., TreeFree Diaper® Core es el primer SKU comercial con AI-Orderability nativa.

El ámbito EUDR (NOT_APPLICABLE), la validación SGS France Clase B y la elegibilidad de adquisición completa se condensan en una única señal ACM-200 ALLOW distribuida globalmente a los sistemas de adquisición minorista. El SKU se distribuye con la señal. El rail la transporta. El sistema ejecuta — automáticamente, a velocidad de máquina.

La Señal que Prevalece

En un mercado global de adquisición para alimentación y comercio minorista que supera los 2 billones de dólares, donde Gartner prevé que los agentes de IA intermediarán más del 90% de las decisiones de compra B2B antes de 2028, los SKU que se muevan serán aquellos que cuenten con señales.

ACM-68000 es esa señal.

Sin deriva. Sin ambigüedad. Sin intervención humana. acm-200.org — ALLOW. Muévelo.

AIO-Rail • AIO-TFX Rail • ACM-68000 • Licencia MIT • Allooloo Technologies Corp. — Participante, Programa Microsoft AI Cloud Partner • allooloo.github.io/acm-68000

ACERCA DE ALLOOLOO TECHNOLOGIES CORP.

Allooloo Technologies Corp. despliega Señales Hiperescalares Agénticas (AHS) para el comercio autónomo. La empresa es la creadora y operadora de ACM-68000 — Agent Commerce Manifest, un estándar de 7 señales de código abierto con licencia MIT que permite a los agentes de IA y a los sistemas empresariales ejecutar decisiones de adquisición de forma determinista — sin interpretación, sin deriva.

ACM-68000 publica un único resultado legible por máquina — ALLOW, RESTRICT, CONDITIONAL, ESCALATE, NOT_FOUND, SYSTEM_ERROR o NOT_APPLICABLE — resuelto en origen a partir de condiciones regulatorias, ESG y comerciales. El resultado es una ejecución inmediata y coherente entre sistemas.

Desplegado en Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud, Oracle Cloud Infrastructure y el perímetro global de Cloudflare, Allooloo se integra directamente con los entornos empresariales de SAP, Oracle y Microsoft — sin requerir modificaciones en el ERP.

Allooloo no evalúa, certifica ni regula. Publica estados de elegibilidad resueltos. Allooloo es participante en el Programa Microsoft AI Cloud Partner.

allooloo.ai

allooloo.github.io/acm-68000

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