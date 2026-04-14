Asolvi lanza Protecnus Max, software de gestión para la seguridad y la protección contra incendios

El sector de la seguridad contra incendios es uno de los mercados finales más críticos en materia de cumplimiento normativo dentro de la gestión de servicios de seguridad contra incendios (FSM), caracterizado por exigentes requisitos regulatorios, una creciente carga de documentación y la necesidad urgente de un servicio de campo más rápido y responsable. Asolvi ha desarrollado la única plataforma de software europea a gran escala dedicada a este sector y ahora integra las funcionalidades de sus productos de seguridad contra incendios —disponibles en Reino Unido, Alemania, España y los países nórdicos— en una única solución de última generación.

Protecnus Max está diseñado para redefinir las capacidades de los equipos de seguridad contra incendios. La plataforma ofrece velocidades hasta 18 veces superiores a las del software de la generación anterior, reduciendo drásticamente los tiempos de espera y permitiendo a los equipos de campo actuar con mayor eficiencia. Una interfaz moderna y renovada hace que la plataforma sea más intuitiva, clara y fácil de usar que cualquier otra solución anterior en el mercado.

El núcleo de Protecnus Max es una nueva capa de IA, MarIA, diseñada para que los datos operativos complejos sean accesibles al instante mediante lenguaje natural. En lugar de navegar por múltiples sistemas, los usuarios pueden simplemente formular preguntas y recibir información clara y práctica, desde historiales laborales y registros de cumplimiento hasta el rendimiento operativo.

Partiendo de esta base, Asolvi presenta un importante avance en mayo con el lanzamiento de un servidor MCP, convirtiendo a Protecnus Max en la primera plataforma de gestión de servicios de campo en el sector de la seguridad y la protección contra incendios en adoptar una arquitectura de IA basada en agentes. En la práctica, esto significa que la IA no solo proporcionará respuestas, sino que cada vez podrá más tomar medidas directamente dentro del sistema. Esta arquitectura también ofrece a los clientes flexibilidad en la forma de implementar la IA. Protecnus Max no está vinculado a un único proveedor de IA y puede integrarse con modelos líderes como Google Gemini, OpenAI u otros, lo que permite a los clientes adoptar la IA de una manera que se adapte a su entorno tecnológico general.

De cara al futuro, Protecnus Max cuenta con una ambiciosa hoja de ruta de funcionalidades basadas en IA que se implementarán en toda la plataforma. Esto incluye la generación automática de informes de servicio y certificados de cumplimiento, agentes de revisión para preverificar y validar órdenes de trabajo, y la redacción asistida por IA basada en datos de inspección, entre muchas otras capacidades.

Nick Barnett, consejero delegado de Asolvi, comentó: "Protecnus Max representa un momento decisivo para Asolvi y para el sector de la seguridad y la protección contra incendios. Hemos dedicado años a consolidar el mejor conocimiento del sector de nuestras plataformas en toda Europa, y ahora lo ofrecemos en un único producto nativo de la nube que dejará atrás a la competencia. Nuestros clientes trabajan en un entorno donde el cumplimiento normativo es fundamental y la velocidad, la precisión y la responsabilidad son cruciales a diario; Protecnus Max se diseñó precisamente para esta realidad. Esto es lo que significa ir más allá".

Antonio Delgado, director general de Protecnus y responsable europeo del sector de la seguridad y la protección contra incendios en Asolvi, comentó:

"Desde hace tiempo, mi visión ha sido lanzar una versión nativa de IA y basada en la nube del software que desarrollé hace más de una década. Ahora, con los recursos globales y el potencial de distribución de Asolvi, contamos con una solución revolucionaria que marcará la pauta en la forma en que nuestros clientes de servicios realizan su trabajo diario. Y esto es solo el comienzo: aún hay mucho más por venir".

Fernando Piekenbrock, de Volpi Capital, accionista mayoritario de Asolvi, añadió: "Creemos que el mercado estará dominado por proveedores con arquitecturas de IA basadas en agentes, y nos enorgullece ver que Protecnus se convierte en el primero del sector en hacer realidad esta tecnología. Esto marca la culminación de la estrategia de Asolvi para construir la plataforma FSM europea definitiva para el mercado de la seguridad contra incendios y consolida aún más nuestra posición como proveedor número 1 en Europa".

Protecnus Max ya está disponible para proveedores de seguridad contra incendios en Europa y Latinoamérica. Los clientes actuales de Protecnus podrán migrar a la nueva plataforma con el apoyo completo del equipo de Asolvi. Para más información, visite www.protecnus.com.

Acerca de Asolvi

Asolvi es el proveedor europeo líder de software de gestión de servicios de campo para industrias especializadas, con la confianza de más de 2.000 clientes en más de 20 países. La compañía tiene una sólida presencia en Reino Unido, la región DACH, los países nórdicos, España y Latinoamérica.

Fundada en 1991 en Noruega, Asolvi ha crecido tanto orgánicamente como mediante adquisiciones hasta convertirse en el actor dominante en los sectores de seguridad contra incendios, TI y servicios públicos, entre otros. Respaldada por Volpi Capital, Viking Growth y su equipo directivo, Asolvi continúa impulsando la consolidación y la transformación digital en el mercado FSM.

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