-BACARDÍ® celebra el nuevo álbum de Camila Cabello "C,XOXO" con un sencillo vinilo conmemorativo de edición limitada de "I Luv It", elaborado con caña de azúcar

Como continuación de su asociación de varios años, Camila Cabello y BACARDÍ colaboran para crear un vinilo de caña de azúcar de edición limitada que incluye la banda sonora del anuncio colaborativo.

HAMILTON, Bermuda, 23 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- El ron BACARDÍ® se enorgullece de celebrar el debut del esperado nuevo álbum de Camila Cabello, "C,XOXO", con el lanzamiento de un vinilo bioplástico de edición limitada derivado de la caña de azúcar. Disponible en preventa en https://shop.bacardi.com/products/sugarcanevinyl a partir del 22 de julio, este exclusivo vinilo de caña de azúcar ofrece a los aficionados una oportunidad única de poseer una pieza de la historia de la música hecha con un método de producción más sostenible que el vinilo tradicional.

Este disco, que presenta una alternativa a los plásticos de PVC que se suelen utilizar en los vinilos, incluye el primer sencillo de éxito de Camila Cabello de su nuevo álbum, "I LUV IT", y está elaborado con materiales reciclados y caña de azúcar de proveedores certificados por Bonsucro®. BACARDÍ tiene una asociación continua con la organización sin ánimo de lucro Bonsucro®, que garantiza los altos estándares de sabor, protección del medio ambiente y condiciones de trabajo seguras para los agricultores de la caña de azúcar que se utiliza para elaborar su ron caribeño.

En asociación con Evolution Music, un equipo de expertos en la industria musical y la sostenibilidad que trabajan juntos para hacer que la industria musical sea más sostenible, este disco toma varias medidas para reducir los desechos y mejorar la sostenibilidad sin sacrificar la calidad del sonido. El proceso comienza con la caña de azúcar, que se descompone para crear un bioplástico, que luego se prensa utilizando una temperatura más baja, lo que reduce el consumo de energía en comparación con la producción tradicional de vinilo.

El lanzamiento del vinilo marca un hito en la colaboración en curso entre Camila Cabello y BACARDÍ, que comenzó en abril de 2024 con el anuncio de la primera asociación de bebidas espirituosas de Cabello. La asociación debutó con una vibrante campaña publicitaria que presentaba su exitoso sencillo "I LUV IT" como banda sonora, en línea con la plataforma de marca "Do What Moves You" de BACARDÍ destinada a celebrar la autoexpresión y la creatividad.

Para amplificar el lanzamiento del vinilo de caña de azúcar, BACARDÍ está lanzando una serie de videos para explicar el proceso de producción del vinilo de caña de azúcar. El primero es un video de formato corto protagonizado por Camila Cabello, que captura la esencia de su asociación con BACARDÍ y la emoción que rodea el lanzamiento del vinilo de caña de azúcar. El segundo es una exploración de formato largo que profundiza en el proceso utilizado para crear el vinilo de caña de azúcar.

Como parte de su asociación plurianual, BACARDÍ también presenta dos nuevos cócteles personalizados inspirados en las canciones de Camila de "C,XOXO": Chanel No.5 y BOAT. Estos cócteles refrescantes, perfectos para el verano, capturan la esencia de la nueva música de Camila.

Para celebrar el lanzamiento, BACARDÍ donará a Beneath The Waves, una organización conservacionista sin ánimo de lucro que trabaja para apoyar la protección de especies y hábitats marinos amenazados. Esta colaboración con Camila Cabello e Interscope Records subraya la continuidad de la asociación plurianual, con muchas más iniciativas emocionantes planificadas. Asegúrese de seguir a @Bacardi_UK y @Camilla_Cabello en Instagram para estar al día de las actualizaciones más emocionantes de la campaña, o visite www.BACARDI.com.

Receta de ponche I LUV IT

60 ml ron BACARDÍ Carta Blanca

15 ml licor St Germain

15 ml néctar de fruta de la pasión

15 ml lima (jugo de media lima)

30 ml agua de coco

Rodaja de lima y coco rallado tostado como decoración

Preparación: Colocar todos los ingredientes en un vaso bajo lleno de cubitos de hielo. Mover rápidamente para combinar. Decorar con una rodaja de lima y coco rallado tostado.

Receta de Chanel No.5

60 ml ron BACARDÍ Carta Blanca

22 ml jugo de lima

22 ml oz zumo de piña

15 ml sirope de frambuesa

15 ml Martini Fiero

Cereza Bing con el tallo como decoración

Preparación: Agitar la mezcla. Colar sobre el hielo. Adornar con una cereza Bing.

Receta de B.O.A.T.

60 ml ron BACARDÍ Carta Blanca

15 ml jugo de lima

15 ml puré de kiwi

44 ml Blue Gatorade

Limonada con gas Splash Fever Tree

Rodaja de limón como decoración

Preparación: Agitar la mezcla. Colar sobre el hielo. Cubrir con soda. Adornar con una rodaja de limón.

Acerca del ron BACARDÍ® – El ron más premiado del mundo

En 1862, en la ciudad de Santiago de Cuba, el fundador Don Facundo Bacardí Massó revolucionó la industria de las bebidas espirituosas cuando creó un ron de cuerpo ligero y un sabor particularmente suave: BACARDÍ. El sabor único del ron BACARDÍ inspiró a los pioneros de los cócteles a inventar algunas de las recetas más famosas del mundo, como el BACARDÍ Mojito, el BACARDÍ Daiquiri, el BACARDÍ Cuba Libre, el BACARDÍ Piña Colada y el BACARDÍ El Presidente. El ron BACARDÍ es la bebida espirituosa más premiada del mundo, con más de 800 premios por calidad, sabor e innovación. Hoy en día, el ron BACARDÍ se elabora principalmente en Puerto Rico, donde se elabora para garantizar que el sabor siga siendo el mismo que cuando se mezcló por primera vez en 1862. www.bacardi.com



La marca BACARDÍ es parte de la cartera de Bacardi Limited, con sede en Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited se refiere al grupo de empresas Bacardi, incluida Bacardi International Limited.



