Barceló Hotel Group elige Uberall para mejorar la experiencia de cliente híbrida en todo el mundo

Barceló Hotel Group y Uberall se asocian para ofrecer experiencias online y offline en los más de 190 hoteles de 26 países

MADRID y BERLÍN, 31 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Barceló Hotel Group, la división hotelera de Barceló Group con más de 190 hoteles urbanos y vacacionales de cuatro y cinco estrellas en 26 países, ha elegido a Uberall, proveedor de soluciones locales de marketing digital , para gestionar su presencia digital a nivel mundial.

Since Barceló Hotel went live with Uberall in late 2021 the brand’s visibility via mobile search has increased significantly. Barceló Hotel Group have witnessed significant growth in their SEO ranking index from 15 to 20 since May 2022, as demonstrated by the Sisitrx graph

Barceló Hotel Group ha sustituido a Yext por Uberall para aumentar la visibilidad digital de sus establecimientos y facilitar a los clientes un mayor acceso a la información sobre su oferta hotelera. En sólo unos meses en la plataforma, Barceló Hotel Group ha mejorado sus perfiles de Google Business con 210 nuevos atributos de hotel, ha alcanzado el 100% de perfiles completos y eliminado todos los duplicados. Estas mejoras han logrado que la marca aumente los ingresos procedentes del SEO local en un 56,47% en los ocho primeros meses de aplicación.

"Estamos encantados con estos resultados y esperamos seguir trabajando con Uberall", afirma Alberto Rodríguez Cámara director de marketing digital de Barceló Hotel Group. "Con su equipo de atención al cliente, comprometido desde el primer día, Uberall nos ha permitido construir un viaje de cliente híbrido encantador y sencillo para nuestros clientes".

Con Uberall's Analytics e Insights, los equipos de Barceló Hotel Group disponen de datos en tiempo real y visibilidad de su rendimiento, mientras que Reviews Management les permite responder personalmente a los clientes. Al combinar estas funciones con Listings y Local Social, los equipos pueden garantizar una información exacta de cada hotel y crear campañas en las redes sociales adaptadas a un público concreto.

"Hoy en día, los viajeros esperan comodidades digitales desde el momento en que descubren y eligen su destino, hasta la reserva y las experiencias in situ", afirma Florian Hubner, CEO y Fundador de Uberall. "Recientemente me he alojado en un hotel Barceló durante una visita a las Islas Canarias y puedo dar fe personalmente de la excepcional experiencia de los huéspedes y de la atención que se presta a los detalles, tanto online como offline. Barceló Hotel Group está estableciendo un nuevo estándar para los hoteles de lujo y estamos encantados de asociarnos con ellos, ya que lideran el camino de la industria hotelera".



¿Qué proyectos hay proximamente para Barceló Hotel Group y Uberall? ¡ChatGPT!

La cadena hotelera está ampliando su presencia digital local con servicios que incluyen restaurantes, bares, spas y otros que forman parte de sus propiedades hoteleras.

A medida que Barceló Hotel Group pasa de gestionar unos 200 perfiles locales a más de 1.000, prevén una mayor visibilidad para la marca, pero también una mayor carga de trabajo para el equipo del hotel a la hora de responder a las opiniones de más perfiles.



"Responder a las reseñas de los clientes puede tener un gran impacto en la visibilidad local de nuestros hoteles y servicios, especialmente en un espacio tan competitivo como el de la restauración, pero también supone un importante aumento de trabajo para nuestro equipo", dijo Javier Bermúdez especialista en SEO, Barceló Hotel Group. "Aquí es precisamente donde creemos que Chat-GTP puede ser muy útil, ya que podría ser la clave para que nuestro crecimiento no se vea frenado por la falta de recursos".

Bermúdez también atribuye a Uberall, en parte, una contribución global en visibilidad móvil para el dominio barcelo.com, que es el sitio de comercio electrónico de marcas de Barceló Hotel Group.

Desde que Barceló Hotel comenzó a utilizar Uberall a finales de 2021, la visibilidad de la marca a través de las búsquedas móviles ha aumentado considerablemente. Barceló Hotel Group ha experimentado un crecimiento significativo en su índice de posicionamiento SEO, pasando del puesto 15 al 20 desde mayo de 2022, como demuestra el gráfico de Sistrix. Por el contrario, algunos de sus competidores en el sector se han quedado estancados o incluso han visto disminuir su rendimiento SEO durante el mismo periodo y con puntuaciones mucho más bajas, entre 2,8 y 6,5.

