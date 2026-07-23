BEEFEATER 0.0% Y JAMIROQUAI LE DAN UN NUEVO GIRO A 'VIRTUAL INSANITY' PARA MOSTRARTE CÓMO EXPRIMIR AL MÁXIMO LA VIDA CON 0.0

Beefeater desvela por fin lo que Jamiroquai lleva tanto tiempo intentando alcanzar, recreando el icónico y viral paso de baile "reach and slide" 30 años después

LONDRES, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Tres décadas después de cambiar para siempre la historia del videoclip musical, el espíritu de los años 90 regresa con fuerza al corazón de Londres. En un encuentro inédito entre la música y la cultura urbana, Beefeater se une al legendario Jamiroquai para dar un giro inesperado a uno de los momentos más icónicos del pop. En el marco de la nueva campaña de Beefeater 0.0%, la alternativa sin alcohol de su histórica ginebra, ambos iconos de identidad británica reimaginan el mítico vídeo de Virtual Insanity 30 años después de que su hipnótico movimiento cautivara al mundo.

BEEFEATER 0.0% AND JAMIROQUAI PUT A FRESH TWIST ON ‘VIRTUAL INSANITY’ TO SHOW YOU HOW TO GET MORE WITH 0

En un dúo perfecto, la colaboración muestra cómo Beefeater 0.0% y Jamiroquai transforman la energía de la ciudad en un momento cultural compartido a través de la campaña Get More with Beefeater 0.0. Creada para redes sociales e impulsada por la música, el movimiento y los estímulos visuales, está diseñada para ser remezclada, reinterpretada y compartida, reflejando una cultura urbana colectiva, expresiva y de ritmo rápido, donde los momentos se moldean a través de la música, la vida nocturna y la conexión.

Esta asociación pionera da vida al cambio en los hábitos de consumo: no se trata de bajar el ritmo, sino de exprimir más la vida en la ciudad. En entornos sociales, el zebra striping (o consumo a rayas) es la práctica de alternar entre bebidas con y sin alcohol para moderar el consumo mientras se sigue disfrutando de la fiesta. Beefeater 0.0% encaja de forma natural en esta tendencia, ofreciendo a las personas una mayor flexibilidad para disfrutar de la misma experiencia de consumo.

Treinta años después de que Virtual Insanity cautivara al público por primera vez, Beefeater 0.0 se reúne con Jamiroquai para reimaginar el icónico vídeo, llevando a Jay Kay más allá de la famosa habitación en movimiento hacia un mundo de nuevas experiencias.

Uno de los videoclips más emblemáticos de todos los tiempos nos dejó uno de los pasos de baile más icónicos de la cultura pop. Durante 30 años, los fans han recreado y remezclado el momento en que el líder de Jamiroquai, Jay Kay, se deslizaba sin esfuerzo hacia la cámara estirando la mano para alcanzar algo. Ahora, en el 30.º aniversario del vídeo, por fin desvelamos lo que ha estado intentando alcanzar todo este tiempo: Beefeater 0.0. Como catalizador de la acción, la bebida abre puertas, literalmente, a más habitaciones, más aventuras y, como no, más sombreros. La prueba de que, con moderación, Jay Kay puede exprimir mucho más la vida.

Jay Kay, de Jamiroquai, comentó: "Este año se cumple el 30.º aniversario de Virtual Insanity y, como predicción del futuro, no iba muy desencadenada. Recrear el vídeo con Beefeater 30 años después ha sido un verdadero momento de cerrar el círculo, mostrando a los fans que pueden disfrutar aún más de esta vibrante ciudad con Beefeater 0.0%".

Francesco Ottaviano, VP de Marketing de Ginebras y Aperitivos en Pernod Ricard, señaló: "Beefeater 0.0% busca animar a los fans a exprimir al máximo cada momento y disfrutar de una opción sin alcohol de excelente sabor para cualquier ocasión. Nuestra colaboración con Jamiroquai y la reinterpretación de un videoclip tan icónico de los 90 celebra una nueva perspectiva de la vida urbana, donde la moderación no significa perderse nada, sino conseguir más".

Con su característico sabor a cítricos y enebro, aunque sin el alcohol de la clásica y tan querida receta original, Beefeater 0.0% tiene carácter y energía sin compromisos: pura alegría de vivir. Disfrútala combinada en un Beefeater 0.0% & Tonic, o dale un giro usándola como base alternativa en cócteles clásicos.

Beefeater x Jamiroquai: una llamada a la acción para salir del mundo virtual y conseguir más...

Mira el vídeo de la campaña 'Get More' de Beefeater https://www.beefeatergin.com/es-es/getmorewithzero y prueba Beefeater 0.0%, ya disponible en los establecimientos

Sobre Beefeater

Beefeater es la marca de ginebra más premiada del mundo, destilada en el corazón de Londres. Creada por James Burrough en el siglo XIX, la receta icónica de Beefeater se ha mantenido prácticamente sin cambios y hoy está custodiada por el maestro destilador de Beefeater, Desmond Payne, el destilador de ginebra más experimentado del mundo. Beefeater es una de las 15 marcas de más rápido crecimiento en Premium + Spirits a nivel mundial, con más de 70 mercados con un crecimiento de dos y tres dígitos en 2019. Amado por los bartenders internacionales por su excelente calidad constante y su clásico sabor seco de Londres, la gama Beefeater consta de Beefeater Dry, ginebra premium número uno del mundo gracias a su sabor fresco, limpio y equilibrado; Beefeater 24, una ginebra súper premium con infusión de tés japoneses y chinos para crear una ginebra compleja y distintiva que se adapta a la cultura de los cócteles contemporáneos; desde enero de 2021, cuenta con Beefeater Light, la bebida con todo el sabor y la calidad de Beefeater, pero con la mitad de alcohol, mitad de calorías. Y desde 2023 con Beefeater Black, la versión elevada de Beefeater Dry.

Si desea más información, consulte nuestra página web www.beefeater.es