BYD elige a bolttech como socio estratégico para seguros embebidos

Esta alianza plurianual se centra inicialmente en cinco mercados europeos

LONDRES, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- BYD, el fabricante líder mundial de vehículos de nueva energía, ha nombrado a bolttech, la empresa global de tecnología de seguros (insurtech), como su socio estratégico preferido para seguros integrados en sus principales mercados europeos. La alianza ya se ha lanzado en el Reino Unido y estará disponible en Italia, Francia, Alemania y España este año.

bolttech ampliará su galardonada plataforma de seguros integrados con inteligencia artificial para ofrecer a los clientes de BYD paquetes de seguros de automóviles dinámicos y personalizados para vehículos eléctricos, presentados por un conjunto selecto de aseguradoras. La experiencia integrada estará disponible en línea y en los concesionarios, con opciones de cobertura disponibles en la plataforma bolttech durante el proceso de compra y financiación del vehículo.

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, declaró: «Nos entusiasma colaborar con bolttech como nuestro socio de tecnología de seguros en Europa, transformando información y datos en valor tangible para los clientes de BYD. Gracias a esta alianza, los clientes tendrán un acceso más sencillo a seguros de automóviles integrados a la perfección en el proceso de compra de su coche, garantizando así una protección integral para vehículos eléctricos desde el momento en que se lo llevan a casa».

Rob Schimek, consejero delegado del grupo bolttech, afirmó: «Nos sentimos honrados de apoyar a BYD, la empresa líder mundial en vehículos eléctricos, en su ambiciosa misión de impulsar un futuro más sostenible y tecnológico. Juntos, proporcionaremos a las aseguradoras datos más completos sobre los vehículos e información sobre riesgos, lo que permitirá una tarificación más precisa y mejores opciones de seguro para los conductores de BYD».

Esta alianza irá más allá de la cotización digital y la emisión de pólizas. Juntos, BYD y bolttech proporcionarán a las aseguradoras el acceso necesario a información valiosa sobre seguridad y datos propios de los vehículos, lo que permitirá a los suscriptores evaluar mejor el riesgo y desarrollar productos más competitivos para el ecosistema BYD.

BYD es el único fabricante de automóviles que produce internamente sus propias baterías, motores eléctricos y sistemas de propulsión. Recientemente lanzó la batería Blade de segunda generación, que ofrece carga rápida FLASH, tan veloz como el repostaje, estableciendo nuevos estándares de seguridad y durabilidad. La plataforma de bolttech ayudará a transmitir estos avances de ingeniería en tiempo real a las aseguradoras, lo que permitirá una suscripción más inteligente y específica para vehículos eléctricos.