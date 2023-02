CACHAREL ANUNCIA A SKAI JACKSON COMO EL ROSTRO DE SU NUEVA FRAGANCIA YES I AM

PARÍS, 17 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Cacharel Parfums tiene el placer de anunciar que la actriz norteamericana Skai Jackson es el rostro de YES I AM BLOOM UP!, la nueva fragancia de la marca.

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic en: https://www.multivu.com/players/uk/9140651-cacharel-skai-jackson-the-face-new-fragrance/.

UNA ACTRIZ JOVEN E INSPIRADORA

Skai Jackson, de 20 años, comenzó a actuar a los cinco. Es conocida por interpretar el papel de Zuri Ross en la serie cómica de Disney Channel Jessie (2011-2015), cuya secuela, Bunk'd, grabó posteriormente (2015-2018) con el mismo éxito. En 2019, Random House publicó Reach for the Skai: How to Inspire, Empower, and Clapback, una animada autobiografía sobre la aceptación personal y el empoderamiento femenino. En este libro, Skai comparte sus lecciones sobre la vida y su salto a la fama y anima tanto a chicas como a chicos a creer en ellos mismos y a encontrar el valor de ir a por todo y perseguir sus sueños.

Ha sido elegida una de las adolescentes más influyentes por la revista Time, ha figurado en la lista Power 100 de la revista EBONY y ha sido semifinalista del programa Dancing with the Stars de Estados Unidos. Próximamente, Skai protagonizará el thriller de acción SHEROES, junto a Isabelle Fuhrman. Recientemente ha rodado el thriller THE MAN IN THE WHITE VAN, basado en una historia real de 1974 sobre un asesino en serie de Florida que acechaba a sus víctimas en una furgoneta blanca.

"UP" Y ELLA

Jackson nació en el municipio neoyorquino de Staten Island. Como defensora comprometida de la justicia social, suele usar su canal de YouTube para manifestar su oposición al acoso y el racismo. Su éxito la ha convertido en una importante influencer con millones de seguidores en las redes sociales.

Skai y Cacharel comparten valores clave: la marca desea promover la diversidad y el empoderamiento de las mujeres. La marca lleva tiempo colaborando con Inspiring Girls International, una marca que hace realidad las aspiraciones de chicas de todo el mundo y las conecta con mujeres ejemplares de todos los sectores.

"¡Me puse muy contenta cuando Cacharel me pidió que fuera su nuevo rostro! Me encantan los perfumes y todo lo relacionado con la belleza. Siempre me ha parecido un sueño participar en la campaña de un perfume". Skai Jackson

"Skai Jackson es un ejemplo para su generación. Creativa, independiente y comprometida, representa a los jóvenes de hoy en día y sus aspiraciones. Estamos más que encantados de recibirla en la familia Cacharel." Sandrine Groslier, presidenta de la división Luxe Fragrance Brands de L'Oréal

Skai Jackson aparecerá en la campaña de YES I AM BLOOM UP!, dirigida por los afamados directores franceses Original Kids y retratada por el prometedor fotógrafo norteamericano Micaiah Carter a partir de febrero de 2023.

