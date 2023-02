CACHAREL DÉVOILE SA NOUVELLE ÉGÉRIE : SKAI JACKSON SERA LE VISAGE DE SON NOUVEAU PARFUM YES I AM

PARIS, 17 février 2023 /PRNewswire/ -- Cacharel Parfums a le plaisir d'annoncer que l'actrice américaine Skai Jackson sera le visage de son nouveau parfum, « YES I AM BLOOM UP! ».

UNE JEUNE ACTRICE AU PARCOURS FASCINANT

Skai Jackson, 20 ans, a démarré sa carrière d'actrice à l'âge de 5 ans. Elle est connue pour avoir incarné le personnage de Zuri Ross dans la sitcom Jessie (2011-2015) diffusée sur Disney Channel, un rôle qu'elle a repris dans le spin-off tout aussi populaire Camp Kikiwaka (2015-2018). En 2019, les éditions Random House ont publié l'ouvrage intitulé « Reach for the Skai: How to Inspire, Empower, and Clapback », une biographie captivante qui aborde des thèmes comme l'acceptation de soi et l'émancipation féminine. Dans ce livre, Skai partage des leçons de vie et se confie sur son ascension vers la célébrité, encourageant les filles comme les garçons à croire en eux-mêmes et à trouver le courage d'aller au bout de leurs rêves.

Classée parmi les adolescentes les plus influentes selon le Time Magazine, elle figure également dans le classement de personnalités EBONY Power 100, en plus d'avoir été demi-finaliste dans l'émission Danse avec les stars aux États-Unis. On retrouvera Skai prochainement dans le long métrage SHEROES, un film d'action/thriller aux côtés d'Isabelle Fuhrman. Elle a récemment terminé le tournage du film THE MAN IN THE WHITE VAN, un thriller d'époque inspiré de l'histoire vraie d'un tueur en série qui s'attaquait à ses victimes au volant d'une camionnette blanche en Floride en 1974.

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Skai Jackson est née dans le quartier new-yorkais de Staten Island. Ardente militante de la justice sociale, elle se sert souvent de sa chaîne YouTube pour dénoncer le racisme et le harcèlement. Son succès a fait d'elle une influenceuse de premier ordre, avec des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Skai et Cacharel partagent des valeurs fondamentales — la marque est attachée à promouvoir la diversité et l'émancipation des femmes. La marque est un partenaire de longue date de l'organisation Inspiring Girls International qui contribue à élargir les perspectives professionnelles des jeunes filles dans le monde entier à travers les témoignages de femmes inspirantes de tous horizons.

« J'étais sur un nuage quand Cacharel m'a demandé de devenir sa nouvelle ambassadrice ! J'adore tout ce qui concerne la beauté, les parfums, etc. J'ai toujours rêvé de participer un jour à une campagne pour un parfum. » Skai Jackson

« Skai Jackson est un véritable modèle pour sa génération. Créative, indépendante, engagée, elle incarne la jeunesse d'aujourd'hui et ses ambitions. Nous sommes enchantés de l'accueillir dans la famille Cacharel. » Sandrine Groslier, présidente des marques de parfums de luxe, L'Oréal

Skai Jackson sera le visage de « YES I AM BLOOM UP! », une campagne dirigée par les célèbres réalisateurs français Original Kids et photographiée par Micaiah Carter, jeune photographe américain de talent, à partir de février 2023.

