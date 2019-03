- Canada Life Reinsurance llega a un acuerdo de reaseguración de riesgo de longevidad de 5.500 millones de euros con SRLEV N.V. (VIVAT)

DUBLÍN, 6 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Canada Life Reinsurance se complace al anunciar que recientemente ha entrado en un acuerdo de reaseguración de riesgo de longevidad de largo plazo con VIVAT que cubre el 70% de los 8.000 millones de euros en endeudamiento en vigor. Se han reasegurado más de 150.000 de pensionistas en pago y aplazados por medio de Canada Life Reinsurance bajo este acuerdo.

Jeff Poulin, responsable mundial de Canada Life Reinsurance, comentó: "Estoy muy contento de anunciar esta destacada transacción de reaseguramiento, que destaca nuestra fortaleza en el trabajo eficaz con VIVAT para estructurar una solución de riesgo de longevidad que gestione con eficacia su riesgo general. Esta transacción se añade a nuestra cartera diversa de reaseguración de longevidad, demostrando cómo, junto a Arpian, puede crear estructuras de transferencia de riesgo únicas, complejas y grandes a nuestra fortaleza financiera para el beneficio de nuestros clientes".

Canada Life Reinsurance ofrece un abanico de riesgos innovadores y soluciones de gestión de capital que cubre mortalidad, longevidad, salud y riesgos de lapso para aseguradores, reaseguradores y fondos de pensiones en Estados Unidos y Europa, incluyendo los Países Bajos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Suecia, Bélgica e Irlanda.

Acerca de VIVAT

VIVAT NV es la compañía de holding de, entre otros, SRLEV NV, VIVAT Schadeverzekeringen NV, Proteq Levensverzekeringen NV, ACTIAM NV y Zwitserleven PPI NV. Las filiales de VIVAT son también activas en el mercado de Holanda con, entre otros, las marcas Zwitserleven, Reaal y ACTIAM. Una hoja de cuentas con un total de 56.000 millones de euros (a finales de diciembre de 2018) hacen de VIVAT uno de los principales aseguradores de los Países Bajos. Anbang Group Holdings Co. Ltd., una filial de propiedad completa de Anbang Insurance Group Co. Ltd, es el accionista único de VIVAT NV. Si desea más información visite la página web www.vivat.nl .

Acerca de Canada Life

Canada Life es parte del grupo de compañías propiedad de Great-West Lifeco Inc., una compañía de holding de servicios financieros diversificada con sede central sita en Winnipeg, Canadá. Great-West Lifeco y sus filiales de seguros han recibido clasificaciones destacadas de importantes agencias de clasificación. Si desea conocer más visite la página web canadalifere.com .

Acerca de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco es una compañía de holding de servicios financieros internacional con intereses en los seguros de vida, seguros de salud, jubilación y servicios de inversión, gestión de activos y negocios de reaseguración. Great-West Lifeco cuenta con operaciones en Canadá, Estados Unidos y Europa por medio de Great-West Life, London Life, Canada Life, Irish Life, Great-West Financial y Putnam Investments. Great-West Lifeco y sus compañías disponen de unos 900 billones de euros (1.400 billones de dólares canadienses) en activos consolidados bajo administración a fecha de 31 de diciembre de 2018 y son miembros del grupo de compañías de Power Financial Corporation. Great-West Lifeco cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) bajo el símbolo de cotización GWO. Si desea conocer más visite la página web greatwestlifeco.com .

Jeff Poulin, F.S.A., F.C.I.A., responsable mundial de Canada Life Reinsurance, +001 215 542 4322, jeff.poulin@canadalifere.com

Related Links

http://canadalifere.com/



SOURCE Canada Life Reinsurance