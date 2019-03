A Canada Life Reinsurance entra em acordo de resseguro de risco de longevidade no valor de 5,5 mil milhões de euros com a SRLEV N.V. (VIVAT)

DUBLIN, 6 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A Canada Life Reinsurance tem o prazer de anunciar que assinou recentemente um contrato de resseguro de longevidade de longo prazo com a VIVAT, cobrindo 70% de 8 mil milhões de euros de passivos em vigor. Mais de 150 000 pensionistas em pagamento e diferidos são ressegurados pela Canada Life Reinsurance ao abrigo deste contrato.

Jeff Poulin, diretor global da Canada Life Reinsurance, comentou: "Tenho o prazer de anunciar esta importante transação de resseguro, que demonstra a nossa força ao trabalhar efetivamente com a VIVAT para estruturar uma solução de risco de longevidade de forma a gerir eficientemente o seu risco global. Esta transação representa uma adição à nossa carteira diversificada de resseguros de longevidade e demonstra como, conjuntamente com a Arpian, criamos estruturas de transferência de risco grandes, complexas e exclusivas apoiadas pela nossa força financeira para beneficio dos nossos clientes".

A Canada Life Reinsurance oferece uma gama de soluções inovadoras de gestão de risco e capital, cobrindo o risco de mortalidade, longevidade, saúde e lapso para seguradoras, resseguradoras e fundos de pensões nos EUA e na Europa, incluindo Países Baixos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Suécia, Bélgica e Irlanda.

Sobre a VIVAT

A VIVAT NV é a holding para, entre outras, a SRLEV NV, a VIVAT Schadeverzekeringen NV, a Proteq Levensverzekeringen NV, a ACTIAM NV e a Zwitserleven PPI NV. As filiais da VIVAT também atuam no mercado neerlandês com, entre outras, as marcas Zwitserleven, Reaal e ACTIAM. Um balanço total de 56 mil milhões de euros (final de dezembro de 2018) faz da VIVAT uma das maiores seguradoras dos Países Baixos. Anbang Group Holdings Co. Ltd., uma filial integral da Anbang Insurance Group Co. Ltd, é a única acionista da VIVAT NV. Para mais informações, visite www.vivat.nl.

Sobre a Canada Life

A Canada Life faz parte de um grupo de empresas propriedade da Great-West Lifeco Inc., uma holding diversificada de serviços financeiros com sede em Winnipeg, Canadá. A Great-West Lifeco e as suas filiais de seguros receberam fortes classificações das principais agências de rating. Para saber mais, visite canadalifere.com.

Sobre a Great-West Lifeco Inc.

A Great-West Lifeco é uma holding internacional de serviços financeiros com interesses em seguros de vida, seguros de saúde, reformas, serviços de investimento, gestão de ativos e resseguros. A Great-West Lifeco tem operações no Canadá, nos EUA e na Europa através da Great-West Life, da London Life, da Canada Life, da Irish Life, da Great-West Financial e da Putnam Investments. A Great-West Lifeco e as suas empresas têm aproximadamente 0,9 biliões de euros (1,4 biliões de dólares canadianos) em ativos consolidados sob administração a 31 de dezembro de 2018 e são membros do grupo de empresas Power Financial Corporation. A Great-West Lifeco é negociada na Bolsa de Valores de Toronto (TSX) sob o símbolo GWO. Para saber mais, visite greatwestlifeco.com.

Jeff Poulin, F.S.A., F.C.I.A., Global Head, Canada Life Reinsurance, +001 215 542 4322, jeff.poulin@canadalifere.com

