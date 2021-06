CGTN：Educación: un factor clave detrás de la campaña anticorrupción de China

BEIJING, 3 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- China ha alcanzado notables logros en la lucha contra la corrupción desde el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China, en 2012. El país ha tomado una serie de medidas para garantizar que los servidores públicos "no osen ser, no puedan ser y no quieran ser corruptos".

Más allá de castigar a funcionarios corruptos y de fortalecer la institucionalidad para prevenir la corrupción, China ha puesto especial énfasis en el papel de la educación en su campaña anticorrupción.