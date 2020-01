En el comunicado, Changzhou, entre las 10 primeras ciudades chinas por PIB per cápita por tercer año, emitido 22-Jan-2020 por Information Office of Changzhou Government a través de PR Newswire, la compañía nos ha avisado que el que se usó la compañía fuente incorrecta. La compañía fuente correcta es: Information Office of Changzhou Government en lugar Qingdao Government, tal como se emitió inadvertidamente. Los datos de contacto de los medios también se han actualizado. Una versión completa y corregida sigue:

Changzhou, entre las 10 primeras ciudades chinas por PIB per cápita por tercer año

CHANGZHOU, China, 23 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- El 17 de enero de 2020 la Oficina Nacional de Estadísticas de China anunció los datos económicos para 2019. Según este informe, la ciudad de Changzhou en la provincia Jiangsu se clasificó entre las 10 primeras ciudades de China por PIB per cápita por tercer año.