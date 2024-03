Cision y Reddit anuncian una asociación ampliada para ofrecer información social más rica

El nuevo acuerdo proporciona acceso a conversaciones de consumidores sin filtrar a través del flujo de datos completo de Reddit

CHICAGO, 27 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- Cision, el líder en soluciones de inteligencia de medios y consumidores, y Reddit, hogar de cientos de miles de comunidades en línea, conversaciones interminables y conexión humana auténtica, anunciaron hoy un acuerdo de asociación ampliado. A través de esta colaboración, los clientes de Cision y Brandwatch obtienen un acceso más amplio a la API de datos de Reddit, desbloqueando información detallada en tiempo real que impulsa estrategias de comunicación y marketing más inteligentes.

Con más de 73 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo, Reddit ofrece una plataforma única donde comunidades apasionadas participan en debates orgánicos sobre marcas, productos y tendencias de la industria. Estos debates tienen el poder de impulsar el ciclo informativo, moldear la opinión pública e influir en los mercados. Al integrar los datos de Reddit en el conjunto de productos Cision, los clientes estarán completamente equipados con la comprensión más completa disponible del comportamiento, las conversaciones y las preferencias del consumidor en tiempo real.

"Cision forma parte de un grupo selecto de socios que acceden a todo el poder de los datos en Reddit", afirmó Jonathan Flesher, vicepresidente de desarrollo empresarial y asociaciones de Reddit. "El acceso ampliado a conversaciones públicas auténticas permite a Cision equipar a sus clientes con una imagen más completa del sentimiento y las tendencias en línea".

Esta colaboración desbloquea conocimientos más completos sobre la audiencia para las marcas ahora, al mismo tiempo que impulsa una serie de innovaciones futuras. Al aprovechar la API de datos de Reddit, Cision planea potenciar el desarrollo de sus tecnologías patentadas de análisis de audiencia y reputación de marca impulsadas por inteligencia artificial en todo su conjunto de productos. Esto garantizará que los profesionales de relaciones públicas, especialistas en marketing e investigadores puedan aprovechar los últimos avances del mercado para obtener una ventaja competitiva.

"Estamos encantados de ampliar nuestra valiosa asociación con Reddit y dotar aún más a nuestros clientes de la inteligencia que necesitan para tomar decisiones estratégicas a la velocidad de las redes sociales", afirmó Cali Tran, consejero delegado de Cision. "Las conversaciones auténticas a nivel de marca de Reddit fortalecen el compromiso de Cision de ofrecer las plataformas de inteligencia de medios y consumidores más completas del mercado actual."

Acerca de Cision

Cision es el líder mundial en soluciones de comunicación, participación e inteligencia de medios y consumidores. Equipamos a los profesionales de relaciones públicas y comunicaciones corporativas, marketing y redes sociales con las herramientas que necesitan para sobresalir en el mundo actual basado en datos. Nuestra profunda experiencia, asociaciones de datos exclusivas y productos galardonados, incluidos CisionOne, Brandwatch, y PR Newswire, permiten que más de 75.000 empresas y organizaciones, incluido el 84 % de las Fortune 500, vean y sean vistas, comprendan y sean comprendidas por las audiencias que más les importan.

Acerca de Reddit

Reddit es una comunidad de comunidades. Se basa en intereses, pasión y confianza compartidos y alberga las conversaciones más abiertas y auténticas de Internet. Todos los días, los usuarios de Reddit envían, votan y comentan sobre los temas que más les interesan. Con más de 100.000 comunidades activas y aproximadamente más de 73 millones de visitantes únicos activos diarios, Reddit es una de las mayores fuentes de información de Internet. Para más información, visite redditinc.com.

Nota

Esta asociación ampliada no cambia los Términos de la API de datos de Reddit ni los Términos para desarrolladores, que establecen que el contenido al que se accede a través de la API de datos de Reddit no se puede utilizar con fines comerciales sin la aprobación de Reddit. El acceso a la API sigue siendo gratuito para uso no comercial por debajo de nuestro umbral publicado.

Información de contacto:

Para consultas de medios, contacte con:

Cision Public Relations

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1536983/Cision_Logo.jpg