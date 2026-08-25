CNTE suministra una solución de almacenamiento de energía para el proyecto Altenwerder

- CNTE suministra una solución de almacenamiento de energía de 7,5 MW/16 MWh para el proyecto Altenwerder en Hamburgo

HAMBURGO, Alemania, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- CNTE ha suministrado una solución de sistema de almacenamiento de energía en baterías de 7,5 MW/16 MWh para el proyecto Altenwerder, ubicado en el puerto de Hamburgo, Alemania.

El proyecto está diseñado para ayudar a reducir los picos de demanda en la empresa industrial. Al cargar las baterías durante los períodos de menor demanda eléctrica y descargarlas durante los períodos de máxima demanda, el sistema de almacenamiento de energía puede ayudar a optimizar el perfil de consumo eléctrico de la planta y reducir la demanda máxima de energía.

El sistema coordina la carga y la descarga en función de las condiciones de carga y los requisitos operativos de la instalación, lo que proporciona una mayor flexibilidad en el uso de la energía.

El almacenamiento de energía en baterías se está adoptando cada vez más en las instalaciones industriales de Alemania para gestionar la fluctuación de la demanda eléctrica y mejorar la eficiencia energética. En las instalaciones con alto consumo energético, la reducción de picos de demanda puede ayudar a disminuir la presión sobre la infraestructura eléctrica, al tiempo que favorece un consumo energético más eficiente.

El proyecto ha completado la instalación y se espera que complete la conexión a la red en octubre de 2026.

A través de proyectos como Altenwerder, CNTE continúa expandiendo su despliegue de sistemas de almacenamiento de energía en Europa, proporcionando soluciones de almacenamiento integradas para aplicaciones comerciales, industriales y a gran escala.