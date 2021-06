Coalición internacional dedicada al deporte busca promover la verificación del protocolo de salud

- La coalición internacional integrada por ONG centradas en el deporte se marca como objetivo promocionar la verificación de los protocolos sanitarios de las operaciones en las instalaciones a nivel global a consecuencia de la COVID-19

NUEVA YORK, 17 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Una coalición integrada por algunas de las organizaciones no gubernamentales más importantes del mundo, centradas en el deporte y en la salud del planeta, ha anunciado hoy que se han unido al International WELL Building Institute (IWBI) para lanzar una campaña de concienciación global, con el objetivo de mejorar las prácticas de salud y seguridad en instalaciones de cuaquier tamaño en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

La colaboración se beneficiará del alcance y la influencia combinados de Sport and Sustainability International (SandSI), Green Sports Alliance (GSA), Sports Environment Alliance (SEA), Golf Environment Organization y EcoAthletes, que en su conjunto incluyen a miembros de organizaciones deportivas en más de 50 países en diferentes continentes. SandSI, GSA y SEA trabajarán en colaboración con el IWBI para promocionar la importancia de las evaluaciones independientes de las medidas de salud y seguridad que se apliquen en instalaciones deportivas de miles de comunidades.

El Dr. Allen Hershkowitz, presidente de la junta directiva de SandSI y consejero medioambiental de los New York Yankees, reconoció que la salud humana se encuentra vinculada de manera inextricable tanto a la salud del planeta como a la solidez de las instituciones socioeconómicas en las que se basa la vida cotidiana y dijo: "La salud y el bienestar son prioridades en los objeticos de desarrollo sostenibe de la ONU y, dada la influencia de los deportes, esta podrái ser una manera importante de destacar los efectos de los edificiones en nuestra salud. Abordar la pandemia desde una perspectiva global es de la mayor importancia. Necesitamos hacer un esfuerzo global combinado para darles a los seguidores la seguridad de que sus equipos favoritos y sus instalaciones están tomando todas las precauciones necesarias para que puedan volver tranquilos a los estadios y a las instalaciones".

Por tanto, este esfuerzo se centra en alentar a todas las federaciones deportivas, ligas, instalaciones y equipos a que mejoren los protocolos de salud y seguridad de sus centros y a que se aseguren de que dichos protocolos se evalúan de manera independiente por parte un tercero que se centre en la salud y en las operaciones de las instalaciones.

"Nos ilusiona que se haya puesto en marcha la WELL Health-Safety Rating, que ya ha demostrado su utilidad para las más de 30 instalaciones deportivas y de entretenimiento en los EE. UU. que la aplican, muchas de las cuales ya han conseguido la clasificación", dijo Rachel Hodgdon, presidenta y CEO del IWBI. "Somos conscientes de que se ha establecido un número muy elevado de protocolos de ligas y organizaciones, así como todo un tejido complejo de diferentes normas municipales, regionales y nacionales. Pero nuestros clietnes necesitaban algo que les ayudara a comunicar con claridad y de manera sucinta que la salud y el bienestar de sus empleados, usuarios y partes interesadas de la comunidad son la prioridad principal y que estrategias específicas se habían aplicado, basadas en los conocimiento scientíficos disponibles".

Hodgdon indicó que la WELL Health-Safety Rating se había desarrollado en respuesta a graves amenazas para la salud, como la pandemia de la COVID-19, y que su alcance de aplñicación era mucho más amplio para satisfacer las necesidades de salud y seguridad de las personas en un espacio determinado durante los periodos de funcionamiento normal y en emergencias.

La clasificación se centra en las políticas operativas, los protocolos de mantenimiento, los planes de emergencia y la participación de las partes interesadas, de manera que proporciona a las organizaciones la capacidad para dar prioridad a la salud de su personal, los visitantes y las partes interesadas.

La WELL Health-Safety Rating ha tenido un gran éxito desde su lanzamiento. Los espacios que se han unido a la clasificación suponen ya una superficie de casi 160 000 kilómetros cuadrados e incluye todo tipo de sectores y edificios. Los hitos se han conseguido en tan solo 11 meses y han acelerado la adopción global de las estrategias que se usan en nuestros edificios como proveedores de cuidados de primera línea en la lucha inmediata contra la COVID-19 y ayuda a las empresas a acercarse a un compromiso a largo plazo para conseguir instalaciones más seguras. Esto ha dado como resultado la adopción de todos los programas del IWBI que aplican las estrategias de la norma de edificios WELL, incluida la certificación WELL, que en estos momentos ya engloba una superficie de 241 548 kilómetros cuadrados en 97 países.

Las organizaciones deportivas han intentado conseguir la clasificación de una manera bastante activa. Más de 30 instalaciones deportivas y de entretenimiento se han unido o han conseguido la clasificación desde septiembre de 2020. Entre los que ya han conseguido la clasificación se encuentran:

Philippe Duperrex, secretario general de SandSI - Sport and Sustainability International: "Reducir la propagación de la pandemia requiere una coordinación masiva de la sociedad civil. El mundo está deseoso de tener organizaciones que nos guíen para conseguir comunidades más saludables, y los deportes desempeñan un papel importante, son un ejemplo y ayudan a inspirar a otros".

Roger McClendon, director ejecutivo de Green Sports Alliance:

"La prioridad de los equipos, ligas e instalaciones deportivas es conseguir que los seguidores vuelvan a las gradas de manera segura. Ayudar a garantizar la salud y el bienestar de los empleados, los jugadores y los seguidores en estadios e instalaciones para que puedan disfrutar todos juntos de las emociones de los deportes en directo siguen siendo uno de los principales objetivos de Green Sports Alliance. El IWBI y la WELL Health-Safety Rating son unos recursos muy útiles para asegurarse de que los miembros de la Green Sports Alliance tengan las ciencia, los conocimientos, las herraminentas y los procedimientos de los expertos para poder proporcionar un entorno más seguro para todos. Espero con ilusión seguir compartiendo el programa de salud y seguridad de WELL con nuestros miembros mientras avanzamos para volver de manera segura a las gradas y disfrutar de nuevo de nuestros equipos deportivos favoritos".

Dra. Sheila Nguyen, directora ejecutiva de Sports Environment Alliance:

"La salud y el bienestar de nuestra comunidad siempre ha sido uno de los objetivos del sector del deporte. Afrontar y aprender de los retos como la COVID-19 pone de relieve el hecho de que debemos disponer de las herramientas y los medios para ser lo más resistentes posible, de manera que podamos proteger los lugares donde jugamos y a las personas que disfrutan de participar en los deportes. Iniciativas como la WELL Health-Safety Rating del IWBI son punteras en este campo y ayudan a conformar la manera en que lo entendemos. Apoyamos todos los esfuerzos locales e internacionales, como los del IWBI, que ofrecen opciones de salud y seguridad para nuestro sector y para que podamos desarrollar nuestra resistencia".

Lew Blaustein, fundador de EcoAthletes:

"EcoAthletes, que inspira y ayuda a los atletas a ser líderes en las acciones climáticas, entiende que la salud climática y la salud pública se encuentran entrelazadas de manera inextricable. Por eso creemos que las instalaciones deportivas tienen la capacidad y la obligación de abordar la COVID-19 y el cambio climático. Aquellos estadios e instalaciones que consiguen la certificación de la calificación de salud y seguridad de WELL están dando pasos para conseguir ambos objetivos".

Hershkowitz indicó que la colaboración de estas ONG reconocidas es crítica a medida que el mundo continúa respondiendo a los efectos devastadores de la pandemia. "Las organizaciones deportivas tienen una oportunidad muy grande para demostrar las buenas prácticas a gran escala y para comunicar estas prácticas de manera que eduquen y tranquilicen a sus amplios públicos; y nosotros queremos aprovechar esa voz", dijo Hershkowitz. "Estamos muy ilusionados con la puesta en marcha de los elementos de las campañas en las semanas venideras". Estos elementos incluirán conjuntos de herramientas que las ONG podrán usar para comunicar la información a los miembros de las organizaciones y a las instalaciones y para dar visibilidad a las organizaciones que consigan la clasificación de sus esfuerzos por parte de terceros independientes.

