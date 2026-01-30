Comienza la cuenta atrás para la Gala del Festival de Primavera de 2026 ¡Nos vemos en Yiwu!

YIWU, China, 30 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Una noticia de Yiwu Media Convergence Center:

El 29 de enero, cuando solo quedaban 18 días para la Gala del Festival de Primavera de 2026, comenzó un evento flash mob fuera de línea para la subsede de la Gala en Yiwu en la Plaza Xiuhu, Yiwu. Los asistentes pasearon por mercados, probaron delicias, disfrutaron de espectáculos y compraron productos culturales creativos, sumergiéndose en una muestra temprana del ambiente festivo. Junto con amigos de China y del extranjero, se unieron a una celebración que combina tradición y modernidad al tiempo que conecta lo local con lo global.

En el evento flash mob, los invitados Yu Shanshan y Wu Dailin transmitieron la alegría del Festival de Primavera a través de sus canciones, energizando repetidamente a la multitud. Ambos invitados expresaron una genuina admiración por el moderno paisaje urbano de Yiwu y su vibrante ambiente internacional. Señalaron que la frecuente presencia de visitantes internacionales en las calles refleja verdaderamente la reputación de Yiwu como el "Yiwu del mundo".

Como punto culminante del evento flash mob, las representaciones del patrimonio cultural inmaterial subieron al escenario una tras otra. Los actos tradicionales contaron la historia de Yiwu en su voz cultural local, combinando a la perfección el patrimonio histórico de la ciudad con el espíritu festivo del Festival de Primavera. A través de la expresión artística, estas actuaciones retrataron vívidamente el viaje de Yiwu para construir una ciudad a través del comercio y el espíritu resiliente y progresista de su gente. También dieron vida al concepto cultural "Six-Yi" de Yiwu, permitiendo al público experimentar profundamente el núcleo cultural de la ciudad y el encanto único del patrimonio tradicional.

Además, la zona del mercado en el evento flash mob estaba igualmente animada. Desde alimentos del patrimonio cultural inmaterial y juegos interactivos hasta experiencias populares personalizadas, había algo para todos. Esto permitió que tanto los residentes como los visitantes pudieran empaparse del vibrante ambiente festivo y llevarse a casa una gran alegría de Año Nuevo.

