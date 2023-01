Concluye el último CIIE para evolucionar al IFE Conference en 2024

" Nuestro sueño es crear el futuro de la educación para mejorar la vida de millones de personas y la única manera de lograrlo es trabajando juntos": José Escamilla, Director Asociado del Institute for the Future of Education.

La próxima edición, el Congreso se convierte en IFE Conference 2024, un evento global que conectará a los países hispanohablantes con el resto del mundo.

MONTERREY, México, 19 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- El último día del Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE) 2023, organizado por el Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey estuvo lleno de ideas, propuestas y experiencias compartidas por todos los participantes a fin de co-crear el futuro de la educación.

El primer gran evento de la jornada fue la premiación de los Global EdTech Startup Awards (GESA Awards). Los ganadores fueron Noodle Factory (Mejor solución EdTech), InspireLearn (Mercado emergente), Parças (Impacto social), Arcana Instruments (Innovación), Storybook (Voto popular). Asimismo, tuvieron lugar las conferencias "Olimpiadas STEM Bogotá", a cargo de Edna Bonilla; "Fundación Carso", por parte de Javier Antonio Elguea Solís; "Repensar la educación para un mundo sostenible", de Fernando Reimers, y "Las Universidades: su responsabilidad social y compromiso con la comunidad", de Raúl Valdés-Cotera.

También contamos con diversas conferencias y paneles como: "10 tecnologías educativas para el 2023", donde se presentaron proyectos disruptivos para este año y el futuro, y el panel "Cerrar la brecha entre investigación y práctica en la acción climática"; "Hacia dónde va la educación digital: la nueva estrategia en el Tecnológico de Monterrey", encabezado por Beatriz Palacios, Directora de Innovación Educativa y Aprendizaje Digital Tec de Monterrey; y los paneles Times Higher Education "¿Cómo impulsar la innovación en la educación superior?" y "Cerrar la brecha entre investigación y práctica en la acción climática".

Este fue, además el segundo día de actividades del eje temático de Lifelong Learning, un espacio que se abrió por 5º año consecutivo para encontrar soluciones innovadoras ante el cambio exponencial que vivimos en la actualidad. Los participantes pudieron asistir a seis conferencias, un panel y tres talleres, donde se dialogó sobre la importancia de que las organizaciones apoyen en la capacitación del personal bajo demanda con ayuda de la tecnología, a fin de responder a la acelerada transformación del mundo laboral hoy en día.

De particular interés fueron las conferencias de Gary Bolles, autor de The next rules of work, quien convocó a cambiar la mentalidad y a obtener un conjunto de herramientas y habilidades para enfrentar el cambio exponencial en la educación y el trabajo; de Natalia Kingsland, Directora de Talento y Cultura en Banco Santander, Argentina, que invitó a poner como protagonista al ser humano y a la tecnología como habilitador en la nueva era de la educación; y la de Vianey Valenzuela, Directora de Innovación de la Vicerrectoría de Educación Continua del Tec de Monterrey, quien profundizó en el innovador concepto de aprendizaje bajo demanda.

En el marco del Congreso también se llevó a cabo el track de Educación para el Desarrollo Sostenible con paneles enfocados en temas relacionados con sostenibilidad y cambio climático. Estos espacios de intercambio de ideas fueron clave para identificar las áreas de oportunidad respecto a la implementación de estos temas dentro de la academia. De igual manera, se contó con la participación de líderes mundiales que al día de hoy están empujando una agenda medioambiental en el sector educativo, tal es el caso del doctor Fernando Reimers, catedrático de la Fundación Ford para la Práctica de la Educación Internacional.

Continuando con las actividades del CIIE 2023, en la conferencia magistral "Innovación deliberada, educación para la vida: el futuro de la educación superior", Rafael L. Bras, del Georgia Institute of Technology, planteó la necesidad de usar la tecnología para crear productos educativos más accesibles, de mejor calidad y que sea posible pagarlos. Resaltó el esfuerzo que deben realizar las universidades para tener una mayor relevancia social y económica y concluyó: "la única forma en la que podemos mantenernos al día frente a esta velocidad es creando una cultura de innovación, ágil, premeditada, con deliberación. Eso requiere que nuestras instituciones se reorganicen."

Por su parte, en la conferencia magistral "Instituto para el Futuro de la Educación" José Escamilla, Director Asociado del Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey explicó tanto el sueño como el propósito de dicho instituto y enumeró las diversas iniciativas que ha puesto en marcha para cumplir con los principios clave de la educación del futuro, que bajo el acrónimo FAIR busca ser fiel a sus propósitos, accesible, inclusiva y relevante y responsiva. Puntualizó que "nuestro sueño es crear el futuro de la educación para mejorar la vida de millones de personas y la única manera de lograrlo es trabajando juntos."

La clausura del evento estuvo presidida por José Escamilla, Director Asociado del Institute for the Future of Education. Adelantó la próxima transformación que experimentará el CIIE, que para 2024 se convertirá en IFE Conference, buscando tener un impacto global y ser un lugar de encuentro de la comunidad iberoamericana con el resto del mundo y viceversa. IFE Conference irá más allá de un evento anual, actuando como una plataforma global para que los innovadores educativos se conecten, colaboren y co-creen un futuro mejor para millones de personas en todo el mundo.

