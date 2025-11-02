BEIJING, 2 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Este es un informe del Centro Internacional de Comunicación de Zhejiang:

El 21 de septiembre, en el Campeonato Mundial de Natación Paralímpica de 2025 en Singapur, Jiang Yuyan, una joven de Zhejiang, se alzó con la medalla de oro en los 100 metros espalda S6 femeninos con un tiempo de 1:20.13, estableciendo un nuevo récord del campeonato para la prueba.

Un accidente de coche a los tres años le costó a Jiang el brazo y la pierna derechos. Gracias al cariño y el apoyo de su familia y la sociedad, creció aprendiendo y desarrollándose junto a niños sin discapacidad. A los siete años, Jiang empezó a aprender a nadar. La paciente guía de sus entrenadores, el apoyo incondicional de su familia y la ayuda de diversos sectores de la sociedad le permitieron avanzar cada vez más en la carrera de la vida. Su trayectoria ha estado llena de logros extraordinarios: batió tres récords en los Juegos Paralímpicos de Tokio, estableció seis nuevos récords en los Juegos Para Asiáticos de Hangzhou y ganó siete medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de París.

El documental Against the Tide (Contra la corriente) fue un proyecto del Centro Internacional de Comunicación de Zhejiang. Durante varios años, el equipo de filmación siguió a Jiang, documentando el extraordinario crecimiento de esta atleta china.

En abril de 2025, Jiang Yuyan fue galardonada con el Premio Laureus al Mejor Deportista del Año con Discapacidad, convirtiéndose en la primera atleta china con discapacidad en recibir este prestigioso reconocimiento. "Persigan sus sueños, porque somos capaces de lograr mucho más de lo que imaginamos", declaró con seguridad desde el podio. "La vida no tiene límites. ¡La única regla es romperlos con valentía y nunca dejarse definir!".

